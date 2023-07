Der Jugendkulturpreis - Von nachhaltiger Bedeutung

Ausstellung "Missing Something!" in Vorbereitung

Miltenberg 12.07.2023 - 12:30 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Petia Knebel: "P. S. Miss You". Das Objekt war in der Kunsthalle Jesuitenkirche (Aschaffenburg) zu sehen und wird auch Bestandteil der Ausstellung in Eichstädt sein. Dozentin Petia Knebel und Student Alexander Straub besprechen die Fotoserie von Alexander, eine Dokumentation von Miteinander und Vermissen eines Taubenpaares für die Ausstellung in Eichstätt.

Petia Knebel, 1970 in Aschaffenburg geboren, Tochter der Bildhauerin Marianne Knebel-Schiele aus Obernburg, erhielt den 1. Preis in der Kategorie »Bildnerisches Gestalten« im Alter von zwölf bis 14 Jahren dreimal hintereinander in den Jahren 1983 bis 1985.

Wichtiger Beitrag für persönliche Entwicklung

Als Dozentin an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt sagt sie heute dazu: »Von außen eine positive Beurteilung meines Schaffens und eine Bestätigung dieses Anspruchs zu erhalten, empfand ich als eine besonders große Bereicherung, die mich in meiner weiteren persönlichen und künstlerischen Entwicklung begleitet hat. Man kann den Jugendkulturpreis daher auch aus heutiger Sicht als einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen betrachten. Diese Förderinitiative des Landkreises Miltenberg greift über die Beurteilung des künstlerischen Schaffens von jungen Menschen hinaus. Gleichzeitig werden Kunst und Kultur in diesem Zusammenhang als bedeutsam erachtet, da man mit ihnen in der Gesellschaft Offenheit und Respekt gegenüber Vielfalt und kreativen Erscheinungsformen erwirken kann. Daraus resultiert ganz direkt eine Dialogkompetenz als Grundlage für die Aufrechterhaltung unseres Demokratieverständnisses.«

Seit diesem Semester nimmt an dem von ihr initiierten und geleiteten Seminar »Kuratorische Praxis« auch Alexander Straub teil. 2002 in Erlenbach geboren machte er 2022 im JEG Elsenfeld sein Abitur und studiert aktuell in Eichstätt im zweiten Semester mit dem Ziel Interdisziplinärer Bachelor in Kunstpädagogik. Auch er war schon in jungen Jahren, 2014, 2016 und 2018, dreimal Preisträger in der Kategorie »Bildnerisches Gestalten«.

Bestätigung für die Zukunftspläne

Was das für ihn bedeutete? »Das war eine Anerkennung seitens einer professionellen, erfahrenen Fachjury aus dem Bereich der bildenden Kunst, über die ich mich bis heute sehr freue. Und es war für mich die Bestätigung, dass ich in diese Richtung später einmal auch beruflich gehen könnte.« Da für ihn schon früh die »theoretische und praktische Auseinandersetzung mit bildender Kunst und Kultur« wichtig war, war es nur konsequent, dass er das Seminar »Kuratorische Praxis« bei der Dozentin Petia Knebel wählte, denn, so Alexander Straub, »das Seminar bietet eine gute Verbindung von theoretischem Fachwissen und eigenem kunstpraktischem Arbeiten.« Auch sein zweites Ziel kann er hier ideal anstreben.

Die Dozentin verfolgt konsequent ein berufspropädeutisches Konzept, will mit ihrem Kurs ein Ausstellungsprojekt erarbeiten und mit allen organisatorischen, künstlerischen und begleitenden Aufgaben schultern. Was das konkret heißt, verrät Petia Knebel: »In meinem Seminar zur kuratorischen Praxis erarbeiten wir derzeit eine Ausstellung zu dem Thema ›Missing Something!‹, die sich mit den Inhalten der Ausstellung ›Miss You!‹ in der Kunsthalle Jesuitenkirche Aschaffenburg auseinandersetzt, an der ich selbst als Künstlerin beteiligt bin. Die Studierenden entwickeln eigene künstlerische Positionen, die in Kooperation mit dem Domschatz- und Diözesanmuseum Eichstätt unter der dortigen Leitung von Claudia Grund von Mitte August bis Ende Oktober 2023 präsentiert werden.«

Ausstellung mit Objekt "P. S. Miss you" und Fotoserie

Man darf sich auf eine spannende Ausstellung freuen. Zwei Objekte, die unter anderem dann zum Thema zu sehen sein werden, können jetzt schon das Interesse wecken: Petia Knebel zeigt ihr Kunstwerk, das in der Kunsthalle Jesuitenkirche schon viel Aufmerksamkeit fand. Dazu sagt sie selbst: »Es ist ein Paradekissen, gefüllt mit Briefen, mit dem Schriftzug ›P. S. Miss You‹, der mit meinen eigenen Haaren gestickt ist. Diese enthalten meine DNA und damit den Code meiner Existenz, sie spiegeln die schmerzende Emotion und machen das Vermissen einer geliebten Person lesbar.« Was das »P.S.« außer dem bekannten »Post Scriptum« noch bedeuten kann, soll hier nicht verraten werden. Noch einmal Petia Knebel: »Das Kissen, ein persönlicher Gegenstand, der Tränen aufnehmen kann, ist gefüllt mit meinen Briefen. Diese richten sich an einen Adressaten, erreichen ihn jedoch nie.«

Alexander Straub wird die Fotoserie präsentieren, die ein Taubenpärchen zeigt, und sagt dazu: »Mein übergeordnetes Thema ist das plötzliche Verschwinden, ein Kommen und ein Gehen.« »Das Thema kann auf zwischenmenschliche Beziehungen, aber auch auf Verbindungen in der Tierwelt bezogen werden nach dem Motto ›Nothing lasts forever‹. Im Zentrum stehen das Suchen, das hoffnungsvolle Finden und das Vermissen eines Taubenpärchens. Und die Taube ist ja ein Vogel mit sehr starker Symbolik, die seit Jahrhunderten in der Kunst zu sehen ist.«

Man darf gespannt sein, was in Eichstätt zu sehen sein wird und wie die Auseinandersetzung mit der Ausstellung »Miss You« in der Jesuitenkirche, die am 9. Juni zu Ende ging, aussehen wird. An einem lassen die Gespräche mit den beiden ehemaligen Jugendkulturpreisträgern aus dem Landkreis keinen Zweifel: Wenn es diese Initiative nicht schon gäbe, man müsste sie neu erfinden.

hlin

Hintergrund: Jugendkulturpreis Den Jugendkulturpreis gibt es im Landkreis Miltenberg seit 1979/80. Er wird seit einiger Zeit im jährlichen Wechsel in den Bereichen Kunst und Musik ausgeschrieben. Im Bereich Kunst wurde er zuletzt 2022 auf dem Gelände der Schulz-Villa in Amorbach verliehen. Auf der Webseite des Landkreises Miltenberg ist zu lesen: "Um die schöpferische Freizeitkultur zu intensivieren und die kreativen Kräfte im Einzelnen zu wecken und zu fördern, wird vom Landkreis Miltenberg ein Jugendkulturpreis gestiftet. Mit ihm sollen besondere kulturelle und künstlerische Leistungen ausgezeichnet werden, die als kreative Freizeitarbeiten angesehen werden können." Teilnehmen können Mädchen und Jungen zwischen sechs und 19 Jahren mit Einzel- und Gruppenarbeiten in fünf Kategorien: Zeichnen/Malen, Plastisches Gestalten, Projektarbeiten Zeichnen/Malen ab drei Teilnehmern, Projektarbeiten Plastisches Gestalten ab drei Teilnehmern sowie Fotografie, Kurzfilm, Computerkunst. Die Bewertung durch eine Fachjury erfolgt in vier Altersgruppen: sechs bis neun Jahre, zehn bis zwölf Jahre, 13 bis 15 Jahre sowie 16 bis 19 Jahre. hlin

Zur Person: Petia Knebel Petia Knebel ist 1970 in Aschaffenburg geboren und in Obernburg aufgewachsen. Von 1991 bis 1998 studierte sie an der Akademie der Bildenden Künste in München Bildhauerei bei James Reineking und Kunstpädagogik für das Gymnasium, beides schloss sie erfolgreich ab. Sie kann seit 1991 auf zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen in Deutschland, Italien, Ägypten, den USA, Luxemburg, Großbritannien, Frankreich und der Tschechei zurückblicken. Als Kuratorin und Dozentin war sie in vielen Ländern tätig, etwa von 2008 bis 2017 als Akademische Oberrätin am Lehrstuhl für Kunstpädagogik der Universität Augsburg. Seit 2017 ist Knebel Akademische Oberrätin an der Professur für Kunstpädagogik und Kunstdidaktik der Universität Eichstätt-Ingolstadt. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preisen, unter anderem für "Kunst am Bau"-Wettbewerbe. hlin Weitere Informationen: www.ku.de