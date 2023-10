Holger Schüler gibt im Elsenfelder Bürgerzentrum unterhaltsame Tipps zur Erziehung von Vierbeinern

Zur Person: Holger Schüler

Seit 1990 arbeitet Holger Schüler intensiv mit Hunden. Er wurde am 20. August 1969 in Ludwigshafen (Pfalz) geboren. Schon immer hatte er eine enge Beziehung zu Hunden. Bereits in seiner Jugend half er in Tierheimen, schwer erziehbare Hunde zu resozialisieren. Nach seiner Ausbildung zum Koch zog es Schüler nach München, wo er eine weitere Lehre zum Masseur und medizinischen Bademeister absolvierte. Während seiner Zeit in München unterstützte er als ehrenamtlicher Helfer eine Wildauffangstation.