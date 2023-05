Buchen will Bäume vor Biber mit Maschendraht schützen

Blick in den Neckar-Odenwald

Buchener Gemeinderäte begutachten einen mit Maschendraht ummantelten Baum am Hollerbach in der Nähe des Hollersees: So will die Stadt 120 Bäume vor Verbiss durch den Biber schützen.

Hip-Hop: Die Hip-Hopper aus Buchen sind mit einem Vize-Europameistertitel und einigen sehr guten Platzierungen von den Europameisterschaften des Verbands United Dance Organization (UDO) aus Kalkar (Nordrhein-Westfalen) zurückgekehrt. Die Leistung der X-Ception-Crew wurde im Finale von einer siebenköpfigen Jury mit Platz zwei belohnt. In der Kategorie Solo tanzten sich in ihrer jeweiligen Altersklasse Michelle Walter (Ü18, Beginner) mit Platz drei, Daniel Jakob (U18, Novice) mit Platz vier, Max Wisner (Ü18, Intermediate) mit Platz fünf und das Duo Elina Wisner/Jana Sverev mit Platz fünf nach vorne. Alle Tänzer aus Buchen haben sich für die Weltmeisterschaft in Blackpool in England qualifiziert. An den Meisterschaften hatten 217 Gruppen teilgenommen.

Umwelt: Klimawandel, Trockenheit, Borkenkäferbefall und die Biberfamilie am Hollersee beschäftigen die städtischen Förster und ihre Mitarbeiter derzeit besonders. Bei einer Waldbegehung informierten sie den Gemeinderat darüber. Revierförster Bernhard Linsler wies besonders auf die Überschwemmung hin, die ein Biber auf der Wiese am Hollersee verursacht hat. Weitere Exemplare der Nager hielten sich auch im Hettinger Tal, bei Waldhausen und im Morretal in Richtung Hettigenbeuern auf. Da das Nagetier den Eingang zu seiner Biberburg unter Wasser anlegt, müsse es den Bach stauen. Während der Pflanzenfresser sich im Sommer von Gräsern ernähre, nage er im Winter Bäume an. "Der Biber frisst uns den Weg zusammen", befürchtet Linsler. Damit der Hollersee und der Weg dorthin seinen Charakter behielten, werden Bauhofmitarbeiter nach und nach 120 ausgewählte Bäume im unteren Bereich mit Maschendraht ummanteln.

Soziales: Eine besondere Ehre wurde neun jungen Menschen und deren Begleitern aus der Nardini-Schule am Kinder- und Jugendheim St. Kilian Walldürn zuteil: Prinz Edward, Duke of Edinburgh und Bruder von König Charles III, überreichte im Rahmen einer Verleihfeier in Berlin den Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren die Duke-Auszeichnung in Bronze für ihre erfolgreiche Teilnahme am Duke of Edinburgh's International Award. Sie erhielten diese für ihr Sozialprojekt zur Alltagshilfe für ältere Menschen.

