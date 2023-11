Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Defizit im Forst durch Borkenkäfer befürchtet

Forsttechniker Loster erstattet Schneebergs Gemeinderat Zwischenbericht

Schneeberg 09.11.2023 - 12:05 Uhr < 1 Min.

Schädlinge sind meist die Übeltäter für Schadholzeinschlag: Vom Borkenkäfer befallene Fichten stehen in einem Waldstück am Rande der Sächsischen Schweiz.

Dies entspricht genau der Summe, die der Staat in den vergangenen zwei Jahren der Kommune als Zuschuss für die Aufarbeitung von Käferholz gewährt hat und die nun gestrichen ist. Noch dazu sei der Preis für frische Fichte seit Frühjahr um 25 bis 30 Euro pro Festmeter gesunken; Käferfichte bringe noch weniger, so Loster. Geringe Nachfrage bei Bauholz, Palette und Industrieholz sowie die »sehr aufwendige« und teure Aufarbeitung des Käferholzes vor allem in den Steillagen der Abteilungen Brölberg und Kohlwald tun ihr Übriges. Lange Wartezeiten auf Forstunternehmen und eine schleppende Holzabfuhr machten die Situation nicht besser.

Bisher sind laut Loster 4040 Festmeter der heuer geplanten 5135 Festmeter Holz bereits eingeschlagen. Davon gehen 3255 Festmeter (80,6 Prozent) auf das Konto des Borkenkäfers, der den Fichtenbeständen zugesetzt hat. Nur 785 Festmeter konnte die Gemeinde bis jetzt normal einschlagen, davon knapp die Hälfte als Polterholz für die Bürger. 1200 Festmeter sind 2023 noch möglich. Geplant sind Durchforstungen in der Abteilung Gottesberg, um damit noch »etwas Geld in den Forsthaushalt fließen zu lassen«.

Bereits jetzt stünden im Revier wieder gut 1000 Festmeter Käferholz, das bis Frühjahr 2024 aufgearbeitet werden müsse. Zudem stehen Wegeunterhalt und Pflanzungen auf den Käfer-Kahlflächen an. Für Pflanzen hatte Loster 11.165 Euro im Etat einkalkuliert. Nun rechnet er mit 8900 Euro.

Bürgermeister Kurt Repp beschrieb die Lage als »nicht einfach«. Der Käfer habe unheimlich zugeschlagen, die Sägewerke seien voll und die Holzpreise fallen. Ralf Wöber appellierte, alle Anstrengungen zu unternehmen, um wieder neu anzupflanzen. Trotz der Kosten sei das »auf jeden Fall ein Gewinn für die Zukunft«.

Jennifer Lässig