Debatte über Verkehrskonzept mit vielen offenen Fragen

Wörther Stadtrat verweist Thema in den Bau- und Umweltausschuss

Wörth a.Main 20.10.2023 - 12:52 Uhr 2 Min.

2002 hatte das Planerbüro einen Verkehrsentwicklungsplan erstellt, in dem die weitgehende Einführung von Tempo-30-Zonen im Stadtgebiet vorgesehen war. In den vergangenen 20 Jahren habe sich in der Gemeinde doch einiges verändert, begründete Königshaus ein Fortschreiben des Konzepts, das auch in Hinblick auf die Novelle der Straßenverkehrsgesetzgebung Sinn mache.

Der Planer wies auf Aspekte hin, die im Mobilitätskonzept beachtet werden sollten, wie etwa Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Fuß- und Radverkehr und der Öffentliche Personennahverkehr. Beim Thema Tempo 30 seien verschiedene Punkte zu beachten, beispielsweise ob ein Feuerwehrgerätehaus in einer solchen Zone stehen kann und wie es mit dem Anlieferverkehr für Gewerbebetrieben aussieht. Die Kosten für ein Mobilitätskonzept für Wörth bezifferte Königshaus mit 50.000 bis 100.000 Euro, je nachdem, was genau ausgearbeitet werden soll. Er wies auch auf die Möglichkeit hin, ein Mobilitätskonzept punktuell anzugehen, und meinte abschließend: »Es gibt nichts Schlimmeres, als ein erstelltes Konzept, das in der Schublade verschwindet.«

Nach ausführlicher Debatte - auch über Details, die noch nicht konkret waren - beschloss der Rat auf Antrag von Peter Laumeister (CSU) bei fünf Gegenstimmen, dass die Verkehrsplanung noch einmal im Bau- und Umweltausschuss beraten werden soll. Dort soll ausformuliert werden, wie die Anfrage bezüglich eines Verkehrskonzepts eigentlich lauten soll, damit die Verwaltung im Anschluss Angebote einholen kann. Im Vorfeld sollen die Fraktionen sich noch einmal Gedanken machen, wie das Verkehrskonzept aussehen könnte.

Miriam Weitz

Hintergrund Wörth. Der Stadtrat Wörth hat in seiner Sitzung am Mittwoch noch folgende Themen behandelt. Verkehrssicherheit: Um den Verkehr für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu machen, hatte die FW-Fraktion beantragt, die Geschwindigkeit auf den Straßen im gesamten Stadtgebiet auf Tempo 30 zu reduzieren. Außerdem sollten sogenannte Schutzstreifen für Radler eingezeichnet werden, beginnend mit einem Pilotprojekt in der Presentstraße. Beide Maßnahmen sollen zunächst zwölf Monate lang getest werden. FW-Fraktionssprecher Simon Schusser erklärte sich einverstanden damit, die Beratung über den Antrag auszusetzen, bis das Thema Mobilitätskonzept im Bau- und Umweltausschuss besprochen wurde. Neues Löschfahrzeug: Einstimmig hat der Stadtrat beschlossen, für die Freiwillige Feuerwehr ein Löschfahrzeug LF10 anzuschaffen. Da die Lieferzeit etwa 24 Monate beträgt, soll die Verwaltung den Beschaffungsprozess einleiten. Sondergebiet Tannenturm: Ebenso einstimmig beschloss der Stadtrat, dass der Bebauungsplanentwurf für das Sondergebiet Tannenturm öffentlich ausgelegt werden soll Solarpark Hockshöhlchen: Mit einer Gegenstimme schloss sich der Stadtrat der Empfehlung des Bau- und Umweltausschusses an und lehnte den Antrag auf Errichtung eines Solarparks durch einen Pächter auf dem Hockshöhlchen ab. Forstbetrieb: Der Stadtrat hat der Neuordnung der Geschäftsführerstelle in der Forstbetriebsgemeinschaft Spessart-Main-Odenwald zugestimmt. Zugleich akzeptiert er die damit verbundene Erhöhung des Mitgliedsbeitrags auf 1600 Euro jährlich. mwz