Debatte über Flüchtlingsunterkunft

Asylpolitik: Miltenberger Stadtrat sucht Lösung - Ängste der Bevölkerung contra Vertrauen auf soziale Kontrolle

Miltenberg 29.06.2023 - 18:15 Uhr 2 Min.

Das ehemalige Café Heudorf an der Miltenberger Mainpromenade wird zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut, was im Stadtrat erneut für ausgiebige Diskussionen sorgt. Foto: Anja Keilbach

Man müsse die Ängste der Bevölkerung ernst nehmen, sie sich aber nicht zu eigen machen, empfahl er.

Wilko Schmid (Die Fraktion) hingegen empfahl dem Ratskollegen, mit den Menschen zu reden und deren Ängste ernst zu nehmen. Mit dem Integrationsgedanken allein sei es nicht getan.

Frage nach Alternativstandort

Werner Heimberger (Freie Wähler) wollte wissen, inwieweit das Landratsamt die Stadt einbindet, und ob über Alternativstandorte nachgedacht worden sei. Geschäftsstellenleiter Andreas Weber erklärte, dass das Landratsamt »mit Kusshand« jede Unterkunft nehme, da es selbst unter immensem Druck steht.

Alternativvorschläge kamen von Ulrich Frey (ÖDP). Ob man nicht anstelle eines Wohnmobilstellplatzes am Einkaufsmarkt Stenger Container für Flüchtlinge aufstellen könne oder das Haus, das die Stadt in der Ankergasse für die Feuerwehrerweiterung erworben hat, zur Verfügung stellen wolle. »Da passiert in den nächsten zwei Jahre sowieso nichts«, so Frey.

»Viele Ängste basieren auf Vorurteilen«, meinte Sabine Balleier (SPD). Aus anderen Kommunen wisse man, dass sich viele Befürchtungen nicht bewahrheitet hätten. Sie empfahl, besonnen zu bleiben und die Ängste mit Ideen zu entkräften.

Hubertus Bundschuh (MWG) sprach von Existenzängsten in der Bevölkerung, die man nicht plattreden dürfe. Flüchtlinge bräuchten Unterkünfte, aber die Stadt lebe nun mal von den Touristen. Katja Schäfer (Die Fraktion) fragte nach, ob nun die Betreuung der Geflüchteten geklärt sei.

Betreuung vor Ort zugesichert

Laut Bürgermeister Bernd Kahlert hat das Landratsamt eine Betreuung vor Ort zugesichert. Er informierte die Stadträte, dass in Zukunft durchaus auch Container und Zelte für die Flüchtlinge aufgestellt werden. Er erfahre lediglich, wo das Landratsamt Räume anmietet, aus welchen Ländern die Flüchtlinge kommen, erfahre er nicht. Darüber ärgerte sich Katja Schäfer: »Wir müssen damit umgehen, bekommen aber keine Informationen.« Das Landratsamt müsse doch ein Interesse daran haben, dass es gut läuft.

Sabine Balleier brachte abschließend einen ganz anderen Aspekt in die Debatte. »Wir werden durch die Unterkunft an der Mainpromenade direkt mit der Not dieser Menschen konfrontiert.« Wenn die Unterkünfte irgendwo stehen, dann ließe sich das gut ausblenden. Sie ist überzeugt, dass eine gewisse »soziale Kontrolle« auch Auswirkungen auf das Verhalten der Menschen haben wird.

Ob das Gerücht wahr ist, dass es im Schwimmbad demnächst einen Sicherheitsdienst gibt, fragte Wilko Schmidt den EMB-Geschäftsführer Christoph Keller. Die Probleme würden massiver, so Keller, der davon sprach, dass immer mehr Großfamilien kommen, die nicht schwimmen können. Diese Besucher hörten auch nicht auf das Badepersonal. »Wir brauchen jemand, der durchgreift und die anderen Gäste schützt, so Keller, der aber betonte, dass dies kein Dauerzustand wird, denn »das kostet viel Geld.«

