Dauerbrenner Wilhelmstraße bewegt die Klingenberger

Bürgermeister informiert über Details der bevorstehenden Bauarbeiten

Klingenberg a.Main 06.07.2023

Bei der Bürgerversammlung wurde auch der "Dauerbrenner" Wilhelmstraße diskutiert. Allerdings ist hier ein Ende absehbar, da mittlerweile ein Plan bezüglich des Ausbaus seitens des Staatlichen Bauamts vorliegt.

Im ersten Teil der Veranstaltung informierte der Rathauschef unter anderem zunächst über statistische Daten, die Arbeit des Gemeinderats und der Verwaltung, was die Stadt in Sachen Umweltschutz tut und über die Greifvogelstation. Reichwein appellierte in seinem Vortrag an Besitzer von Bauplätzen, die diese nicht mehr nutzen wollen, sich bei der Verwaltung zu melden. Wohnraum werde knapper, auch in Klingenberg.

Zwei Baustellen parallel

»Die Wilhelmstraße ist natürlich in jeder Bürgerversammlung ein Muss,« scherzte Bürgermeister Ralf Reichwein, »bei uns gibt heute allerdings einen kleinen Unterschied.« Denn mittlerweile gebe es einen konkreten Plan seitens des Staatlichen Bauamts. In diesem Jahr werde beispielsweise der Kanal des Abwasserverbandes vom Damm nach vorne in Richtung Wilhelmstraße verlegt. »Die Bauarbeiten finden unter Verkehr statt«, informierte Reichwein. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass die Wilhelmstraße für die Dauer der Bauarbeiten gesperrt wird und es eine Umleitung geben sollte. Das sei mit dem neuen Plan hinfällig. Für die Bebauung rund um das Rathaus und des Burkarder Hofs sei ein Investor gefunden worden. Den Plänen habe der Stadtrat bereits zugestimmt.

Hierzu hatte Elmar Wendenkampf Fragen. Er wollte wissen, welche Abstellflächen seitens des Investors und des Staatlichen Bauamts genutzt werden und wie es mit den Parkflächen aussieht. Die Baustelle werde von hinten über das Rathaus angedient, informierte Reichwein. Der Parkplatz dort bleibe also offen. Der Straßenausbau werdevoraussichtlich 2024/2025 starten. Beide Baustellen würden parallel abgewickelt. Das Staatliche Bauamt habe sich als Abstellfläche das Gelände gegenüber dem ehemaligen Autohaus Nickles reserviert, für den Investor ist hinter dem ehemaligen Sägewerk eine Aufstellfläche vorgesehen. Wendenkampf hakte nach, ob es nicht möglich wäre, die beiden Baustellen nacheinander abzuwickeln. Reichwein verneinte dies, denn Stadtrat, Bauamt und Investor hätten sich diesbezüglich abgesprochen: »Das Ganze muss in einem Zug gemacht werden.«

Kita-Neubau: Warum so teuer?

Wolfgang Ludwig wollte wissen, wie es zu der Kostenmehrung beim Neubau des Kindergartens Tabaluga in Trennfurt kam. Reichwein wies darauf hin, dass der Ausbau seit 2018 geplant wurde und es seither zu teilweise massiven Preissteigerungen kam. Manuela Schmidt fragte nach, wie es mit der Renovierung der Mittelschule in Klingenberg aussieht. Der Rathauschef versprach, diese werde peu à peu in Angriff genommen.

Alexander Kempf wollte wissen, wie es mit dem Rückbau der »Berliner Kissen« in der Röllfelder Frühlingstraße aussieht. Reichwein sagte zu, dass die Verwaltung dies überprüfen wird. »Entweder machen wir ein richtiges hin - oder wir machen es weg.«

Miriam Weitz

Zahlen und Fakten: Stadt Klingenberg Einwohner: Mit 6261 Einwohnern ist Klingenberg die sechstgrößte Gemeinde im Landkreis Miltenberg. Finanzen: Der aktuelle Haushalt beläuft sich auf knapp 20 Millionen Euro. Der Schuldenstand belief sich 2022 bei den Stadtwerken auf 12,8 Millionen Euro (2017: 18,7 Millionen), bei der Stadt Klingenberg auf 5,5 Millionen Euro (2017: 7,3 Mio Euro) und bei der städtischen Wohnbau auf 1,59 Millionen Euro (2017: 1,63 Millionen). Bauwesen: Im Jahr 2022 wurden in Klingenberg 43 Bauanträge gestellt (2020: 75).