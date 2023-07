Das Leben als Pilgerweg begreifen

Glaube: Weihbischof Ulrich Boom spricht beim Montagsforum in St. Jakobus zum Thema »Im ersten Schritt liegt der ganze Weg«

Miltenberg 12.07.2023 - 13:42 Uhr 3 Min.

Weihbischof Ulrich Boom wirbt in St. Jakobus für Lebensweg als vertrauensvolles Pilgern.

Dass Pilgern in vielen Religionen seit Jahrhunderten unverzichtbar ist, konnten die Besucher auch auf den Infotafeln im hinteren südlichen Seitenschiff der Pfarrkirche nachlesen. Auch der Name der Kirche bezeugt die Nähe zum Thema. Es ist kein Zufall, dass beim Eintritt in die Kirche von der Altstadt aus in der Zahl 2004, dem Jahr der Generalsanierung und Sanierung der Vleugelsorgel, die beiden Nullen durch Jakobsmuscheln gebildet werden.

Vertrauen aufbringen

Boom fand leise, intensive, oft sehr persönliche Worte darüber, dass das menschliche Leben eine Pilgerreise ist: »Je mehr Vertrauen wir auf dem Weg aufbringen, desto vertrauter ist jeder Schritt«. Und das sei wichtig, wenn man sich wie die Heiligen Drei Könige auf den Weg mache, »weg vom Gewohnten, Herkömmlichen« und Ausschau halte »nach Orientierungspunkten«.

Mit sprachlichen Bildern warb Boom dafür, »auszusteigen«, »ein- und festgefahrene Wege zu verlassen und einen neuen Grund unter den Füßen zu suchen«. Mit »Hindernissen und Schlaglöchern« müsse man rechnen, denn der Pilgerweg des Lebens sei »keine Kurpromenade«.

Die Muschel als Symbol

Er ging auf die Muschel ein, auch auf die am Altar, golden und mit dem Pilgerstab, ein Symbol im Raum zwischen Meer und festem Land. Seine leise Stimme, zuversichtlich und harmonisch, stand dafür, wie wichtig der Glaube, wie wichtig Vertrauen ist, wenn man sich auf diese Pilgerreise einlässt, wenn man - so Boom - »ankommen will bei dem, der etwas gibt und nichts nimmt«. Das mündete in sein Gebet »Lass uns ankommen bei dir!«

Der Referent ließ keinen Zweifel daran, dass für ihn der Satz »Der Weg ist das Ziel« bei aller Liebe zum Pilgern keine Rolle spielt: »Ich möchte ankommen!« Wichtig sei es »Zuhause« zu sein, »in Geborgenheit, im Frieden, in der Heimat bei Gott und in Gott.«

Musik vom Chor und der Orgel

Ob alle der konzentriert Zuhörenden in sich auch diese Sicherheit fühlten? Oder ob sie sich nicht oft eher in der ausdrucksstarken, facettenreichen Orgelmusik von Dekanatskantor Michael Bailer und im harmonischen Gesang der Schola Cantorum von der Empore wiederfanden?

Die Musik war kein Gegensatz zu den Worten des Weihbischofs, eher oft eine Untermalung, eine atmosphärische Abrundung, oft aber auch eine differenziertere Version des Pilgerns auf einem Lebensweg, der nicht selten von Zweifeln, von Rückschlägen und auch von Disharmonien geprägt sein kann.

Sanft, harmonisch klang das »Kyrie eleison«, die Orgel entführte oft in meditative Welten jenseits des Weltgetriebes, dann wieder stimmte Bailer in schnellen, manchmal drastischen Stimmungs- und Tempowechseln auf die Untiefen und Wendungen im menschlichen Leben ein, bannte in abgrundtiefen Passagen tief sitzende Zweifel und Unruhe in Töne, bevor in Vorspielen und auch im gesungenen Pilgerlied eine glasklare Melodie wie ein fester Pilgerschritt Zuversicht und Sicherheit ausstrahlte.

Manchmal sagen Töne tatsächlich mehr als Worte und lassen den einzelnen Besucher seine ganz eigene Interpretation finden. Mal tastend, unsicher, suchend, dann wieder entschlossen in einem optimistischen Aufbruch, mal harmonisch, dann wieder in Brüchen manchmal schriller Disharmonien, bevor sanfte Harmonien Zuversicht, Frieden und Vertrauen ins Kirchenschiff beamten.

»Gib uns deinen Frieden«

Das rundum gelungene und ausdrucksstarke Zusammenspiel von Musik und Text mündete in das intensive, hoffnungsfrohe Lied »Gib uns deinen Frieden«, bevor jeder der 70 Besucher die kühle Kirche in die Hitze des frühen Abends verließ, um seinen ganz eigenen Pilger-Lebensweg in Angriff zu nehmen.

Hintergrund Zur Person: Ulrich Boom Boom wurde 1947 im münsterländischen Alstätte geboren. Er holte nach der Ausbildung zum Bauzeichner über den zweiten Bildungsweg 1971 das Abitur in Münster nach. Ab 1972 studierte er Katholische Theologie und Philosophie in Münster, in München und zuletzt in Würzburg. Dort trat er 1980 ins Priesterseminar ein und wurde 1984 von Bischof Paul-Werner Scheele im Kiliansdom zum Priester geweiht. 2000 wurde er Pfarrer von Miltenberg, 2006 zusätzlich Pfarradministrator von Bürgstadt. Als er am 22.7.2006 20 Minuten lang die Glocken von St.Jakobus läuten ließ und so dafür sorgte, dass die Kundgebung einer NPD-Jugendorganisation in unmittelbarer Nähe zur Kirche schnell beendet werden musste, wurde er bundesweit bekannt und erhielt den "Aschaffenburger Mutig-Preis". Am 6.12.2008 ernannte ihn Papst Benedikt XVI. zum Weihbischof von Würzburg. Zu seinem 75.Geburtstag im September 2022 bot er seinen Amtsverzicht an, den Papst Franziskus annahm. Das Interview mit Ulrich Boom zu seinem 75.Geburtstag ist auf Youtube zu finden: https://www.youtube.com/watch?v=GA-uyFGbisI, der Text steht auf der Homepage der Pressestelle des Bistums Würzburg: https://pow.bistum-wuerzburg.de/. hlin 1307mb_pilgerschaftinfo1: ?ooms Bischofwappen zeigt, wie wichtig ihm die Pilgerschaft ist: Es wird durch die Kreuzbalken vierfach geteilt. In Feld 1 weist das stilisierte rote Herz auf die Priestergemeinschaft Jesus Caritas des Charles de Foucauld hin, der rote Querbalken auf goldenen Grund ist das Wappen des Heimatbistums Münster. In Feld 3 steht der Frankenrechen, drei silberne Spitzen auf rotem Grund, für das Bistum Würzburg. In Feld 4 ist die weiß-rote Muschel auf rotem Grund das Zeichen des Camino, der Pilgerschaft. Booms Wahlspruch "Gratia - Caritas - Communio" ("Gnade - Liebe - Gemeinschaft") ist dem Segenswunsch aus dem 2.Korinterbrief in der Einheitsübersetzung von 2016 entnommen. Foto: Wikipedia