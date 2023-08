Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Das Kult in Obernburg heißt jetzt Fräulein Lotte

Gastronomie: Betreiber Christian Reising und Larissa Klein setzen auf modernen Einrichtungsstil

Obernburg 07.08.2023 - 11:47 Uhr < 1 Min.

Das Bistro Kult in Obernburg heißt nun Fräulein Lotte. Betreiber Christian Reising und seine Lebensgefährtin Larissa Klein setzen auf einen modernen Einrichtungsstil.

Der moderne Stil ist eine Mischung aus dunklen Räumen, knalliger Einrichtung, etwas Industrial mit Backsteinen und naturbelassenem Metall. Fräulein Lotte ist ein Lokal für Jedermann, bei dem es neben Bier und Wein auch Cocktails und Longdrinks sowie eine riesige Auswahl an Gin-Tonics und besonderen Spirituosen gibt. Zu Essen gibt es nach den Sommerferien kleine Speisen in Form einer Barkarte.

Nach den Sommerferien werden auch die Öffnungszeiten erweitert. Draußen lädt eine Terrasse zum Verweilen ein. Im Keller entsteht derzeit ein Escape-Room, in dem es darum geht, als Gruppe eine Reihe von Rätseln in einer bestimmten Zeit zu lösen. Die Öffnungszeiten in den Ferien: Freitag und Samstag ab 18.30 Uhr.

ro