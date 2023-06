Haus von Viktor Grams in Wörth als Vorzeigeprojekt bei "Architektouren" dabei

Ein Eigenheim-Traum in Holzoptik

Wörth a.Main 09.06.2023 - 14:54 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Alexander (links) und Viktor Grams im Haus von Viktor Grams am Ortseingang von Wörth. Minimalistisch und doch schick: Der Wohnbereich. Besonderheit im Bad: Dusche mit Holzboden. Blickfang: Das Haus von Viktor Grams und seiner Familie am Ortseingang von Wörth.

Der Architekt hat das Gebäude zusammen mit seinem Bruder Alexander konzipiert, der ein ganz ähnliches Haus eine Straße weiter gebaut hat. Beide haben ein Architekturbüro in Wörth und sich mit ihren Eigenheimen einen Traum erfüllt. Wie genau Viktor Grams seine Vorstellungen umgesetzt hat, das können Interessierte im Rahmen der »Architektouren 2023« sehen: Am 24. und 25. Juni sind diese »Tage der offenen Tür« für architektonisch besondere Gebäude, den die bayerische Architektenkammer jedes Jahr veranstaltet. Zu sehen sind Planungen und deren realisierte Ergebnisse aus den Bereichen Architektur, Landschafts-, Innenarchitektur sowie Stadtplanung.

Über 200 Projekte

Dieses Jahr sind die Grams' mit dabei - ihre Heime sind zwei von über 200 Projekten in ganz Bayern. Am Samstag, 24. Juni, von 11 bis 16 Uhr, öffnen sie ihre Haustüren. Das »Haus VV«, so der offizielle Name von Viktor Grams' Haus in der »Architektouren«-Broschüre, wurde für seine Energieeffizienz bereits mit dem Prädikat Klima-Kultur-Kompetenz der Architektenkammer ausgezeichnet.

Viktor Grams, seine Frau und die beiden Kinder sind Anfang 2020 eingezogen, mit dem Bau hat Grams bereits 2018 angefangen, nach einem Jahr Vorplanung. Sein Bruder Alexander und er haben nicht nur beide Architektur studiert, sondern auch eine Schreinerlehre absolviert - weswegen die beiden viel selbst gebaut haben. Das ist auch der Grund, warum Viktor Grams keine Angaben zu den Ausgaben machen möchte: Den Großteil der Handwerkerkosten habe er sich gespart.

Massiv gebaut

Das Haus ist massiv gebaut. »Massiv deshalb, weil wir im Überschwemmungsgebiet wohnen«, so Viktor Grams. Außerdem schallisoliert, wegen der Lage an der Wörther Hauptstraße. Kommt man herein, fällt der minimalistische Stil auf. Kein Teppich, kein Parkett, sondern eine schlichte Bodenplatte - das Fundament ist sichtbar. Geheizt wird mit Erdwärme, auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage. In der Küche gibt es keine Griffe an den Schränken: Alles lässt sich mit Antippen öffnen. Der Balkon ist auf der Südseite, genau wie die große Fensterfront, die sich mit Jalousien verdunkeln lässt. Zur Straße hin gibt es keine Fenster - nur einen schmalen Streifen im ersten Stock. »Die Straße ist uninteressant. Und wenn ich im ersten Stock herausschaue, sehe ich auf die Schrebergärten, also etwas Natur«, erklärt Grams.

Oben sind das Büro seiner Frau und die Schlafräume sowie ein großes Bad, ebenfalls mit Betonboden. Der wurde speziell versiegelt wegen der Feuchtigkeit. Die Lichtschalter kommen aus dem 3-D-Drucker. Die Lüftungen im Haus sind alle geschickt hinter der Außenfassade versteckt, an der man übrigens auch keine Schrauben entdeckt. Alles wurde rückseitig verschraubt. Das Holz ist jetzt noch hell, wird aber im Lauf der Zeit grau werden, so wie Grams es wollte. »Ein bisschen wie die Polizeiinspektion in Obernburg.«

»Weniger ist mehr«

Wie plant man so ein Gebäude? »Erst einmal muss man schauen, wie es zur Umgebung passt, und dann gibt es natürlich Vorgaben von der Kommune«, erklärt Viktor Grams. Erlaubt seien beispielsweise keine Flachdächer, weshalb er sich für ein Satteldach entschied. Ansonsten übertreibe er immer am Anfang der Planungen, um dann zu reduzieren. Im Inneren gibt es keinen Schnickschnack, alles ist in den Farben Holz, Schwarz und Weiß gehalten. »Weniger ist mehr«, ist Viktor Grams' Motto. Natürlich gefalle das Haus nicht allen Leuten, aber neugierige Blicke gibt es immer. Und auch Nachfragen. »In den vergangenen Jahren haben sich mehr Leute für Holz als Baumaterial entschieden«, ist dem Architekten aufgefallen.

Fertig ist Viktor Grams übrigens noch nicht. Im Garten müssen die Pflanzen im Hochbeet noch wachsen, innen fehlen noch ein paar Kleinigkeiten wie Lichtschalterverkleidungen. »Das alles ist ein längerfristiges Projekt«, sagt er. Eines, mit dem er sehr zufrieden ist.

MIRIAM SCHNURR

Hintergrund: Weitere Objekte der "Architektouren" im Mainviereck Neben dem Haus von Viktor Grams in der Landstraße Wörth (Büro Grams und Grams Architektur) gibt es bei den diesjährigen "Architektouren" im Kreis Miltenberg noch den Neubau der Kindertagesstätte am Kurmainzer Ring in Sulzbach zu besichtigen, die vergangenes Jahr nach einem Jahr Bauzeit eröffnet wurde und Platz für 125 Kinder bietet. 5,5 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Als reiner Holzbau - rund 420 Kubikmeter wurden hier verarbeitet - sei die städtebauliche Setzung und Materialisierung charakteristisch für den Ort, so die Beschreibung der bayerischen Architektenkammer. Bauherr ist der Markt Sulzbach. Umgesetzt hat das Projekt das Büro Ritter und Bauer Architekten mit Frank Welzbacher und Armin Bauer aus Aschaffenburg. Besichtigungszeit: Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, jeweils von 11 bis 15 Uhr. Ebenfalls bei den "Architektouren" dabei ist das generalsanierte Goldbacher Waldschwimmbad im Kreis Aschaffenburg, das vergangenes Jahr nach fast zweieinhalb Jahren Umbau wieder geöffnet hat. Knapp 11 Millionen Euro hat das Vorhaben gekostet. Spannend sei die Umstrukturierung, Sanierung sowie die technische Kompletterneuerung, so die Begründung der Architektenkammer. Bauherr ist der Markt Goldbach, das zuständige Architekturbüro ist BZM Architekten M. Marhöfer aus Wiesbaden mit Matthias Marhöfer. Besichtigungszeit: Samstag, 24. Juni, von 11 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr. In Karlstadt (Kreis Main-Spessart) kann man sich am Samstag, 24. und Sonntag, 25. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr das 2022 sanierte Museum in der Hauptstraße anschauen. Führungen gibt es jeweils um 11 und 12 Uhr, Treffpunkt ist die Empfangstheke der Tourist-Information. mir