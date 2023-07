Das Ende der Odenwälder Lammwochen ist gekommen

Schäfertag am 13. August erstmals in Michelstadt

Odenwaldkreis 27.07.2023 - 12:04 Uhr 2 Min.

Die Odenwälder Lammwochen, wie hier bei der Eröffnungsfeier im Jahr 2015, haben ausgedient. Die Odenwälder Gastronomie will neue Wege gehen, um das Interesse an Lammfleisch zu steigern. Archivfoto: Manfred Giebenhain

Lamm, aber anders: Der Rückgang des gastronomischen Angebots hat sich spürbar auch auf die beiden kulinarischen Höhepunkte im Jahr, die Odenwälder Lammwochen und die Kartoffelwochen ausgewirkt. Bei den 30. Lammwochen Ende Juni war die Zahl der mitwirkenden Restaurants auf elf zurückgegangen, auf die traditionelle Eröffnungsveranstaltung wurde verzichtet. In den besten Jahren haben sich rund doppelt so viele Gasthäuser beteiligt. Besonders auf dem Land hat die Gastronomie schon länger mit den verschärften Rahmenbedingungen wie Investitionsstau, Preissteigerungen und Personalmangel zu kämpfen. Zuvor hat die pandemiebedingte Zwangspause der Branche heftig zugesetzt.

Mit den beiden kulinarischen Aushängeschildern im Odenwald hat sich der Hotel- und Gastronomieverband in Südhessen (Heppenheim) mit der Odenwald Tourismus GmbH und dem Schäferverein Odenwaldkreis befasst. In der Mitteilung dazu heißt es, dass die Lammwochen nicht wie bisher fortbestehen werden. Man habe sich darauf geeinigt, statt dessen Regionalwochen zu veranstalten zu Themen wie »Entdeckungsreise kulinarischer Odenwald: Lamm, Kochkäs & Co« oder »Kulinarisches Sommererwachen im Odenwald«. Der Grund: Viele Gäste seien nicht dazu bereit, »für die hochwertige regionale Qualität des Odenwälder Lammfleischs den notwendigen Mehrpreis zu zahlen«. Unverändert bleiben die Kartoffelwochen, die am 16. September beginnen.

Tierisches Event: Der Schäferverein Odenwaldkreis richtet am Sonntag, 13. August, seinen jährlichen Schäfertag erstmals in der Altstadt von Michelstadt aus. Schauplatz wird der Kellereihof und der angrenzende Burggraben sein. An verschiedenen Stationen bieten die Schafzüchter ihre Produkte an. Der Einzug einer Herde von rund 60 Schafen von Steinbach quer durch die Innenstadt bis zum Burggraben findet bereits am Samstag, 12. August, statt. Der Sonntag beginnt mit einem Hirtengottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Danach öffnen die Info-Stände des Vereins und der anderen Aussteller, darunter der Imkerverein Erbach-Michelstadt, Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Odenwald Mobil und das Forstamt.

Kulinarisch versorgt werden die Besucher vom Schäferverein, der Wurstwaren vom Lamm und Schaf im Angebot hat. Der Förderkreis Historisches Michelstadt hat die Kainsbacher Mühle geöffnet, die Brot verkauft. Vorführungen über die Mehlproduktion runden den Besuch in der voll funktionstüchtigen Mühle ab. Ferner hat das Stadtarchiv eine Ausstellung zum Thema Viehhaltung vorbereitet, die im Torraum zu sehen ist.

In Eigenregie: Die Kreisverwaltung stellt Entscheidungsträgern in politischen Gremien und Verwaltungen im gesamten Odenwaldkreis sowie für die interessierte Öffentlichkeit eigens erstellte Bevölkerungsprognosen zur Verfügung. In der Mitteilung des Landratsamts heißt es dazu, dass - im Unterschied zu den Bevölkerungsprognosen des Landes Hessen - auf aktuelle Daten zurückgegriffen werde; jeweils zum Stand 31. Dezember. Den Unterschied erklärt der in der Kreisentwicklung zuständige Mitarbeiter Valentin Kuffer: Angaben aus Wiesbaden würden »nicht regelmäßig und ohne Anpassung auf verschiedene Szenarien« aktualisiert. So seien ältere Prognosen, die auf Daten von 2019 basierten, von der realen Entwicklung überholt beziehungsweise widerlegt worden.

Als Beispiel nennt Kuffer ältere Vorhersagen, nach denen bis 2023 dem Odenwaldkreis ein deutlicher Bevölkerungsrückgang vorausgesagt wurde. »Tatsächlich konnte der Kreis seine Bevölkerung aber halten und zuletzt sogar positiv entwickeln«, so Kuffer. Auf der Internetseite https://www.odenwaldkreis.de/kreisentwicklung werden auch die nach Kommunen unterteilten Demografieberichte vorgestellt. Für die Erstellung der Prognosen werden neben der Zu- und Abwanderung nach Geburtsjahrgang auch Daten zu statistisch wahrscheinlichen Geburten- und Sterbefällen verwendet sowie Zahlen zur aktuellen demografischen Situation.

Manfred Giebenhain