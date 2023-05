Dammbacher Schülerinnen erreichen vierten Platz bei internationalem Forschungswettbewerb

Renommierter Wissenschaftswettbewerb in USA

Elsenfeld 24.05.2023 - 15:19 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hannah Arnheim und die Geschwister Lena und Hanna Fries haben in Dallas den vierten Platz bei einem internationalen Forschungswettbewerb errungen. Hannah Arnheim und die Geschwister Lena und Hanna Fries haben in Dallas den vierten Platz bei einem internationalen Forschungswettbewerb errungen.

»Wir haben mit einem elektrochemischen Verfahren gearbeitet. Das heißt Elektroflotation«, erklärt Hannah Amrhein ihr Projekt. Dafür tauchten sie Elektroden in Wasser ein. Mit Strom bilden sich Flocken, die die Phosphate binden. Dabei entsteht Wasserstoffgas, das das Phosphor an die Oberfläche treibt. Dort können die Stoffe dann abgeschöpft werden. Dazu erklärt Hanna Fries: »Uns ging es um die Rückgewinnung von Phosphorsäuren, Düngemitteln und Salzen.«

Ein paar Monate nach dem Bundessieg bei »Jugend forscht« erhielt die Gruppe eine Einladung, ihre Forschung auch in den Vereinigten Staaten vorzustellen.Über 1500 Schüler aus über 70 Ländern stellten in Dallas in Bundesstaat Texas ihre Forschungsprojekte vor. In Dallas hatte die Gruppe ihren eigenen Stand, an dem sie in insgesamt sieben Runden verschiedenen Jurys ihr Projekte vorstellte und Rückfragen beantwortete. Mit ihrem Projekt erlangten die Gruppe schließlich den mit 1000 Dollar dotierten vierten Platz im Wettbewerb der American Chemical Society, einer der größten Forschungsgemeinschaften der Welt.

Auch abseits des Siegs war Wettbewerb eine besondere Erfahrung für die drei Dammbacherinnen. Nicht nur weil sie alle zum ersten Mal in den USA waren. Sondern auch wegen des Austauschs mit anderen jungen Menschen, die »für Wissenschaft brennen«, wie es Amrhein ausdrückt. Dabei war es kein Problem, sich mit anderen Menschen aus aller Welt auf Englisch zu verständigen. Zum einen, so berichtet Amrhein, hatten die JEG-Schülerinnen bereits für den europäischen Wettbewerb Fachvokabeln für den Austausch auf ihrem wissenschaftlichen Gebiet gepaukt. Es habe geholfen, dass ihr Gymnasium einen Fokus auf Sprachen hat, ergänzt Hanna Fries. Auf der Messe tauschten sie sich dann mit Jungforschern aus. Nicht nur über Chemie und ihr Projekt. So berichtet etwa Amrhein, dass sie mit einem jungen Menschen aus Südafrika gesprochen hat. Dabei ging es unter anderem um die Deutsche Bahn. Für die Dammbacherin eine neue Perspektive, denn jetzt ist sie froh, dass es das Transportsystem überhaupt gibt - trotz der vielen Verspätungen.

Für die drei ist dieser weitere Preis der letzte ihrer Schullaufbahn. Im nächsten Jahr machen sie Abitur, sie werden nicht noch einmal an Jugend forscht teilnehmen. »Wir haben 2019 angefangen, sind jede Woche einmal hier her gekommen. Das wird zur Routine und gehört mit dazu. Das fehlt jetzt auch einfach, wenn wir es nicht mehr haben. Damit müssen wir uns noch abfinden«, sagt Amrhein dazu. »Es ist ein schönes aber auch trauriges Ende«, pflichtet Hanna Fries ihr bei. »Man hätte es nicht schöner aufhören können. Aber das macht es nicht besser«, ergänzt ihre Schwester Lena.

Auch Roland Full, der das Team von Anfang an betreute, schaut mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Situation. In den vier Jahren der Zusammenarbeit sind Gruppe und Betreuer zusammengewachsen. «Das war schon mit das erfolgreichste Team, das ich jemals gecoacht habe. Und ich mache das seit 35 Jahren«, erklärt er. Aber aus seiner Erfahrung heraus geht er davon aus, dass sie sich nicht aus dem Auge verlieren werden.

Eigentlich hat das Julius-Echter-Gymnasium einen Fokus auf Sprachen und Sozialwissenschaften. Für Roland Full ist das allerdings nicht ausschlaggebend für Erfolg bei naturwissenschaftlichen Wettbewerben: »Der Erfolg zeigt, dass es völlig egal ist, welcher Schwerpunkt an einer Schule herrscht.« Entscheidend seien Engagement und Anleitung. Für die drei Dammbacherinnen war Full diese Anleitung. Der pensionierte Lehrer betreut seit über 30 Jahren junge Forschungsteams. Nach der Pensionierung konnte er nicht aufhören: »Wenn sie etwas lange mit Begeisterung und Leidenschaft gemacht haben und müssen das von heute auf morgen aufhören, dann kann das kontraproduktiv sein. Es ist für mich eine sehr schöne Beschäftigung.«

Für die drei Dammbacherinnen wird es nach dem Abitur wohl in den Naturwissenschaften weitergehen. Alle drei wollten schon vorher ein Fach in der Richtung studieren. Der Wettbewerb hat sie in dieser Entscheidung bestätigt.

Maximilian John

Hintergrund: ISEF Die International Science and Engineering Fair ist ein jährlicher Wissenschaftswettbewerb in den USA. Etwa 1500 Schüler aus über 70 Ländern treten jedes Jahr im Mai mit ihren Forschungsprojekten aus verschiedenen naturwissenschaftlichen Bereichen gegeneinander an. Mehr als 5.000.000 Dollar werden in jedem Jahr als Preisgelder vergeben. Seit 2020 ist das Biotechnologie-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals Hauptsponsor des Wettbewerbs.