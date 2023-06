Damit Landarzt wieder zum Traumberuf wird

Gesundheitsversorgung:In Schneeberg ist am 1. April die erste genossenschaftliche Praxis Bayerns an den Start gegangen

Amorbach 01.06.2023 - 16:05 Uhr 3 Min.

So soll das künftige Amorbacher Gesundheitszentrum aussehen. Der Spatenstich dafür könnte noch in diesem Jahr erfolgen. Von Amerika über Berlin in den odenwald: Peter Chefalo hat als Landarzt seine Berufung gefunden.

Der 55-jährige Peter Chefalo hat eine langen, ungewöhnlichen Weg zu seinem Traumberuf Landarzt hinter sich, die Übernahme der Praxis seines Freundes und Kollegen Andreas Hickmann hätte er sich aber dann doch nicht vorstellen können: »Für eine Niederlassung gibt es unvorstellbare bürokratische Hürden, das ist von einer Einzelperson nicht zu bewältigen«, sagt er. Vor allem, wenn man nicht in erster Linie Unternehmer sein, sondern Menschen behandeln wolle.

»Ressource Arzt« ist knapp

Dass die Doppelrolle als selbstständige Unternehmer und behandelnde Mediziner für junge, angehende Ärzte nicht mehr sonderlich attraktiv ist, zeigt sich seit Jahren. Viele ziehen es vor, als Angestellte in Kliniken oder Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) zu arbeiten. Deren Betreiber, Gesundheitskonzerne wie Helios, Sana oder Vivantes, drängen aber nicht gerade aufs Land. Sie tummeln sich in den Großstädten und Ballungsräumen und entziehen den kleineren Kommunen durch ihre attraktiveren Arbeitsbedingungen die knappe Ressource Arzt.

»Das Genossenschaftsmodell ist eine Möglichkeit, wie Kommunen und Ärzte im Schulterschluss etwas gegen die drohende Unterversorgung tun können«, sagt Martin Felger, der mit seinem Beratungsunternehmen Diomedes die Idee dafür entwickelt und in Baden-Württemberg schon neunmal erfolgreich umgesetzt hat.

Nicht profitorientiert

Was das Modell für Ärzte wie Patienten gleichermaßen vorteilhaft macht, bündelt Felger in einem Satz: »Diese Genossenschaften sind nicht in erster Linie profitorientiert.« Es gebe keine Ausschüttungen an die Mitglieder, die Erträge flössen in die gute Ausstattung der Praxen und in »ordentliche Gehälter«.

Für Amorbachs Bürgermeister Peter Schmitt steht schon lange fest, dass ländliche Gemeinden die Gesundheitsversorgung ihrer Bürger nicht dem freien Spiel wirtschaftlicher Interessen überlassen dürfen, sondern sich selbst engagieren müssen. Seine Vision für die Gesundheitsregion Odenwald (Campus GO) hat er über viele Jahre zäh verfolgt und zu einem zentralen Thema für die Odenwaldallianz, einen Zusammenschluss von inzwischen acht Kommunen in Süden des Landkreises Miltenberg, gemacht.

Die Hindernisse waren zahlreich und mühsam zu überwinden, aber im September 2021 fiel mit der Gründung der Gesundheitsgenossenschaft der Startschuss. Neben den acht Gemeinden der Odenwaldallianz (Amorbach, Eichenbühl, Kirchzell, Laudenbach, Miltenberg, Rüdenau, Schneeberg und Weilbach) wurde Andreas Hickmann Gründungsmitglied; er erklärte sich als erster Arzt bereit, seine Praxis in das Modell einzubringen. Dass das doch noch über anderthalb Jahre gedauert hat, beweist, dass die Klagen über rechtliche und bürokratische Hürden im Gesundheitswesen berechtigt sind. Immerhin: Es gab nicht nur Hindernisse, sondern am Ende sogar Fördergeld für die digitale Ausstattung.

Entspanntere Arbeit

Zwei Monate nach dem Wechsel der Trägerschaft betätigt Peter Chefalo, dass ein großes Versprechen eingelöst wurde: die Entlastung der beiden Ärzte und des Praxispersonals von nichtmedizinischen Aufgaben. Die Arbeit sei patientenorientierter und entspannter geworden, sagt er. Zum Start habe man einiges umgestellt. Dazu gehörten die Praxis-EDV, eine moderne Telefonanlage und die Einführung eines strikten Terminmanagements. »Wir entlasten die Fachangestellten durch zusätzliche Backoffice-Mitarbeiter«, erklärt Martin Felger, der von der Odenwaldallianz auch als Geschäftsführer der Genossenschaft bestellt wurde. Dadurch und durch die neue Telefonanlage habe man ein Grundübel vieler Praxen, die telefonische Nicht-Erreichbarkeit, weitestgehend beseitigen können.

Für die Patienten ist am wichtigsten, dass der Erhalt der ortsnahen Praxis wohl langfristig gesichert ist. Peter Chefalo hat im Landarzt-Leben seine neue Berufung gefunden, obwohl er nach seinem Immunologie-Studium in den USA jahrelang in der Forschung gearbeitet hatte. »Dann habe ich mich verliebt«, erklärt er seinen Wechsel nach Deutschland zunächst an die Berliner Universitätsklinik Charité in Berlin. Ein Zufall habe ihn dann zur Weiterbildung zum Facharzt in den Odenwald geführt. Nach sechs Jahren hier ist sich Peter Chefalo sicher: »Meine Vorstellung von der Arbeit an und mit Menschen passt besser nach Amorbach als nach Berlin.«

GEORG KÜMMEL

Hintergrund: Gesundheitszentrum Amorbach Mit zwei Fachärzten ist die bisherige Praxis Hickmann in Schneeberg inzwischen ein hausärztliches Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). Waren bis Juli 2015 lediglich fachübergreifende MVZ zulässig, so dürfen diese inzwsichen auch fachgleich sein. Auch Physiotherapeuten und Apotheken können mit einem MVZ kooperieren. Im Gegensatz zu einer Einzelpraxis, in der der Praxisinhaber in der Regel sowohl die ärztlichen Behandlungstätigkeiten als auch die Verwaltungsaufgaben übernimmt, herrscht im MVZ meist eine organisatorische Trennung der Inhaberschaft von der Patientenversorgung. Das erste genossenschaftliche MVZ Bayerns ist die Keimzelle für das künftige Gesundheitszentrum in Amorbach, dessen Planung schon weit fortgeschritten ist. Auch hier war das Medizinberatungsunternehmen Diomedes unterstützend tätig und hat einen Investor gefunden, der das eigentliche Gebäude erstellen wird. Nach der Fertigstellung - nach derzeitigem Zeitplan Ende 2025 - wird nicht nur das Schneeberger MVZ dorthim umziehen. Weitere Gesundheitsdienstleister wie ein Sanitätshaus, eine Apotheke, eine Labordienst mit einem Akutlabor, ein ambulanter Pflegedienst und eventuell auch eine Wundambulanz werden ebenfalls unter dem gemeinsamen Dach zu finden sein. kü