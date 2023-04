Dachverband für Kulturszene am Untermain

Gründungsversammlung am 3. Mai in Obernburg

Obernburg 27.04.2023 - 14:38 Uhr < 1 Min.

Termin dafür ist am Mittwoch, 3. Mai, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Obernburger Rathauses. Teilnehmer an der Gründungsversammlung melden sich an unter der Mailadresse kultur-untermain@t-online.de.

Die Kulturszene Churfranken-RheinMain soll nach Darstellung ihres Sprechers Joachim Bruchhäuser »dem bewährten und erfolgreichen Vorbild des Dachverbands Würzburger Kulturträger« folgen: Der vertritt die Interessen der Kulturschaffenden in und um Würzburg, nach eigenen Angaben über 1000. Der 1990 gegründete Dachverband freier Würzburger Kulturträger ist Deutschlands älteste regionale Interessensvertretung der freien Kultur für alle Sparten. Der Verband sitzt in Gremien in Stadt und Kreis Würzburg, berät in Förderfragen und unterhält einen Nothilfefonds für unbürokratische Hilfen. Themen des Dachverbands sind neben anderen die kulturelle Stadtentwicklung, Kulturentwicklungsplan, klimagerechte Kultur, der Raumbedarf und Sichtbarkeit und Wertschätzung der Kultur.

1000 Selbstständige in Region

Bei der Informationsveranstaltung im vergangenen Mai in Obernburg war auch angesprochen worden, dass Kulturszene Churfranken-RheinMain als Regionalorganisation des 2020 gegründeten Bayerischen Landesverbands der Kultur- und Kreativwirtschaft (BLVKK) auftreten könne.

Aktuell hält der 2017 gegründete Arbeitskreis Kultur- und Kreativwirtschaft der IHK Aschaffenburg den Kontakt zum vom Bayerischen Wirtschaftsministerium finanzierten Bayerischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft bayernkreativ in Nürnberg. Nach IHK-Angaben sind in Stadt und Kreis Aschaffenburg sowie im Kreis Miltenberg etwa 1000 Selbstständige und Unternehmen ansässig.

