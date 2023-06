Corona-Virus mutiert in Elsenfeld zur Erwin-Pelzig-Variante

Frank-Markus Barwasser im Bürgerzentrum Elsenfeld

Elsenfeld 19.06.2023 - 16:15 Uhr 2 Min.

Mit süffisantem Lächeln und ganz harmlos anmutend gibt Frank-Markus Barwasser das Corona-Virus.

Schon seine Mutter habe früh festgestellt, dass er entbehrlich sei - und was wäre gewesen, wenn die Elsenfelder das genauso sehen? Doch die Sorge war unbegründet und der Selbstzweifel bei Pelzig auch nur von kurzer Dauer. Nur wenige Minuten später feuerte er wortgewaltig schräge Thesen, Merkwürdigkeiten und Tatsachen in die Reihen. Er verbündete sich wortreich mit dem Gedankengut des römischen Stoikers Seneca und erklärt die Gründe gerne noch ein zweites Mal: »Falls Menschen mit Bachelorabschluss im Publikum sitzen.«

Krötenschlucker

Das Elsenfelder Publikum konnte den Ausführungen des Würzburger Hütli- und Täschli-Trägers jederzeit folgen, auch wenn er in einer Geschwindigkeit sprach, dass das Lachen manchmal erst zeitverzögert eintreten konnte. Doppeldeutiges Beispiel: »Einfach jeden Morgen eine Kröte schlucken, dann wird das schon«, so sein Tipp. Da er beim Naturschutzbund sei, habe er schon vielen Kröten über die Straßen geholfen, »aber ich bin halt auch immer ein Schleckermaul!«

Der Saal war begeistert, immer wieder gab es spontanen Szenenapplaus und zustimmendes Gemurmel warzu hören. Da saß Pelzig mit süffisantem Lächeln auf dem Stuhl und erzählte als Corona-Erreger von den Ähnlichkeiten zwischen Virus und Mensch. Er schlüpfte in die Rolle der jungen Generation unter 30, um dem Publikum klarzumachen, was an unserer Demokratie so alles nicht funktioniert. Immer wieder unterbrochen von den Zwiegesprächen, die er mit Hartmut und Dr. Göbel führt. Diese Stammtischgespräche sind Meisterwerke der Sprachkunst. Wer genau aufpasste, konnte die Unterschiede der drei Sprachrollen heraushören. Alle anderen konnten sich an den unterschiedlichen Getränken orientieren, die Pelzig immer dann zur Hand nimmt, wenn er die Rolle wechselt: Pelzig trinkt Wasser, Hartmut ein Weizen und als feiner Herr Doktor kann es natürlich nur ein Rotwein sein.

»Sie hat ja recht«

Doch das große Thema des Abends, dass es tatsächlich schaffte, dass Pelzig mehrere Minuten sprachlos hinter seinem Tisch saß, war das Thema Frau. Den ganzen Abend über machte er sich für die Rechte der Frau stark und ließ sich dazu von einer namenlosen, weiblichen Stimme aus dem Hintergrund mit Zitaten versorgen. Männlichen Zitaten, und zwar ausnahmslos. Kein Wunder also, dass die Frau im Hintergrund plötzlich ausrastete, Pelzig in Grund und Boden redete und spontan ihren Job kündigte. Da blieb Pelzig nichts anderes übrig als fassungslos zum Tisch zu schwanken, sich schwer auf den Stuhl fallen zu lassen und mehrere Schluck Wasser zu trinken. Leise musste er zugeben: »Sie hat ja recht!«

Der minutenlange Applaus richtete den Zurechtgestutzten wieder auf. »Nur dass sie es wissen,« erklärte er, »Erwin Pelzig gibt nie Zugaben!« Enttäuschtes Raunen im Publikum, »aber hin und wieder Ergänzungen!« Nach erneutem Jubel: »Jetzt ergänze ich.« Und zwar zu einem ausführlichen Exkurs in die Welt der Rügen für Journalisten. Während es für den Künstler stehende Ovationen gab, ging dieser auf die Knie und küsste die Bretter, die für ihn die Welt bedeuten.

Sylvia Horlebein