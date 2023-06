Collenberger zahlen ab Oktober deutlich mehr für Trinkwasser

Kubikmeterpreis wird von 3,10 auf 4,30 Euro erhöht

Collenberg 27.06.2023 - 14:06 Uhr 2 Min.

Rost angesetzt: Die Becken im Collenberger Wasserhaus sollen erneuert werden.

Bürgermeister Andreas Freiburg (CSU) begründete die Erhöhung zum Teil damit, dass viele Rohrbrüche unerwartete Mehrkosten nach sich gezogen hatten. Zum anderen stünden mit der Erneuerung des Beckens im Wasserhaus und dem eventuellen Bau einer neuen Wasserleitung nach Kirschfurt in den nächsten Jahren Investitionen an, die zu massiven Preisanpassungen führen könnten, wenn nicht rechtzeitig gegengesteuert werde. Die Gemeinde sei angehalten, kostendeckend zu handeln und sämtliche Investitionen für die Wasserversorgung über die Wassergebühr zu finanzieren. Eine Ergänzungsabgabe bei Investitionen in die Wasserversorgung, wie sie oft in anderen Kommunen üblich sei, werde es in Collenberg daher nicht geben.

Herbert Fuchs (CSU) hielt die aktuellen Stundensätze des Dienstleisters Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt (EMB) für »sehr hoch«. Er forderte die Verwaltung auf, hier eine mögliche Kosteneinsparung zu prüfen. Freiburg sagte zu, Vergleichsangebote einzuholen, sobald genügend belastbare Zahlen vorlägen.

Freiburg wies darauf hin, dass die Wasseruhren in den Collenberger Haushalten im September ausgetauscht werden. Im nächsten Mitteilungsblatt werde es hierzu eine Informationsbeilage geben. Wichtig sei vor allem, dass in jedem Haushalt, in dem eine Umrüstung vorgenommen wird, der sogenannte »Bügel« vorhanden ist, weil ansonsten kein Austausch der Zähler vorgenommen werden könne.

Werner Rodenfels

Gemeinderat in Kürze Regionales Energiewerk: Die Kommunen im Kreis Miltenberg möchten zusammen mit der Stadt Aschaffenburg und den örtlichen Gemeinde- und Stadtwerken mit kommunaler Beteiligung das Regionale Energiewerk Untermain (REW) mit einem Stammkapital von 100.000 Euro gründen. Das Unternehmen selbst soll kein Geld verdienen, sondern für die Genehmigung von erneuerbaren Energieprojekten und deren Realisierung in Projektgesellschaften sorgen. Jürgen Reichel (FBC) meinte hierzu, dass grundsätzlich der Beitritt der Gemeinde als Gesellschafter zu begrüßen sei, er jedoch in der Beschlussvorlage die Möglichkeit und die Regularien für einen Austritt der Gemeinde als Gesellschafter vermisse, falls dieser zum Tragen kommen. Bürgermeister Andreas Freiburg (CSU) antwortete, dass dieser Punkt sicherlich noch im endgültigen Gesellschaftervertrag mit aufgenommen werde. Das Ratsgremium beschloss bei einer Gegenstimme die Beteiligung der Gemeinde als Gesellschafter der neu zu gründenden REW GmbH. Standesamt Südspessart: In der Sitzung im September 2022 hatte der Rat bereits den geplanten Anpassungen des Vertrages für die Erledigung standesamtlicher Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft Stadtprozelten zugestimmt. Der Wunsch der Gemeinde Faulbach, die jährlich erzielten Einnahmen aus dem Betrieb des Standesamtes Südspessart nach Abzug eines Viertels für den Verwaltungsaufwand entsprechend der Einwohnerzahl an die Mitgliedsgemeinden des Standesamtsbezirks auszuschütten, wurde vom Gremium gebilligt. Baumpflegearbeiten: Aufgrund der jährlichen Baumkontrolle der gemeindlichen Bäume sind verschiedene Sicherungs- und Pflegemaßnahmen erforderlich. Im vergangenen Haushaltjahr wurden für diese Maßnahmen rund 20.500 Euro von der Gemeinde ausgegeben. Für den aktuellen Handlungsbedarf liegen zwei Angebote vor. Das Gremium beschloss einstimmig die Arbeiten an den kostengünstigsten Anbieter für rund 12.400 Euro zu vergeben.