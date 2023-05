Collenberger Pavillon für Trauungen gewidmet

Verwaltungsgemeinschaft Stadtprozelten in Kürze

Stadtprozelten. In der Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft am Montag in Stadtprozelten wurden folgende Themen beraten, bei denen alle Abstimmungen einstimmig erfolgten:

Jahresrechnung 2021: Die Jahresrechnung 2021 der Verwaltungsgemeinschaft Collenberg schließt mit einem Gesamt-Haushaltsvolumen bei den Einnahmen und Ausgaben von 747.000 Euro ab, davon 704.000 Euro im Verwaltungshaushalt und 43.000 Euro durch Zuführungen zum Vermögenshaushalt. Der erwirtschaftete Überschuss beträgt 19.300 Euro. Die Gemeinschaftsversammlung nahm die Jahresrechnung 2021 und den Bericht des Rechnungsprüfungsauschusses, der keinerlei Beanstandungen enthielt, zur Kenntnis, stellte das Ergebnis fest und erteilte Entlastung.

Haushalt 2023: Die beschlossene Haushaltssatzung für das laufende Haushaltsjahr hat beim Verwaltungshaushalt ein Volumen von 780.000 Euro, im Vermögenshaushalt von 101.000 Euro. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 548.000 Euro festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. Die Verwaltungsgemeinschaft hatte zum Stichtag 30. Juni 2022 rund 2800 Einwohner, so dass die Verwaltungsumlage je Einwohner Euro 195,70 beträgt. Es wird keine Investitionsumlage erhoben. Kreditaufnahmen für Investitionen sind keine vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wurde auf 100.000 Euro festgesetzt. Die Satzung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.

Änderungssatzung: Zum 1. Januar 2023 wird die Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Verwaltungsgemeinschaft neu gefasst. Darin wird der bisherige Paragraf 3 so geändert, dass sowohl die ehrenamtlichen als auch die als Standesbeamten tätigen Verwaltungsangestellten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung von 50 Euro pro Eheschließung erhalten. Die Änderung wurde damit begründet, dass bei der seit 2020 gültigen Fassung die als Standesbeamte tätigen Angestellten nicht mehr berücksichtigt waren und damit jetzt diese Gerechtigkeitslücke geschlossen werde. Da der vorherige Betrag in Höhe von 30 Euro über zehn Jahre galt, wurde der Betrag aufgrund der Preisentwicklung jetzt auf 50 Euro angehoben.

Zustimmung: Zwischen dem Landkreis Miltenberg und den dortigen Kommunen wurde eine Zweckvereinbarung über die Bestellung eines gemeinsamen behördlichen Datenschutzbeauftragten abgeschlossen. Dem Antrag der Gemeinde Großwallstadt, dieser Zweckvereinbarung Datenschutz beizutreten, wurde einstimmig zugestimmt. hjf