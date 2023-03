Collenberg jetzt nominell schuldenfrei

Gemeinderat in Kürze

Werksschließung Magna Mirrors: Bürgermeister Andreas Freiburg ging auf die angekündigte Werksschließung Ende 2025 der Firma Magna Mirrors in Dorfprozelten ein. "Die Ankündigung ist wieder ein herber Schlag für unsere Region und insbesondere für den Südspessart", betonte er. Aktuell würden 182 Beschäftigte aus dem Südspessart (51 aus Collenberg) mit der Werksschließung ihren Arbeitsplatz verlieren. Alle politischen Verantwortlichen seien gerade damit beschäftigt, über ihre Kanäle die zuständige Landes- und Bundespolitik mit ins Boot zu nehmen, um eine endgültige Schließung des Industriestandortes doch noch zu vermeiden.

Brückenbau: Laut Staatlichem Bauamt in Aschaffenburg laufen aktuell Erhebungs- Dokumentations- und Planungsmaßnahmen im Bereich von Natur, Umwelt und einer Überprüfung der Verwendbarkeit der vorhandenen Unterlagen. Danach erfolge eine Vorprüfung durch die Regierung von Unterfranken und dem Regierungspräsidium Stuttgart. Erst nach Durchlauf dieser Vorprüfung (in zwei Bundesländern), eventuell bis Jahresende, stehe die bereits mehrfach terminlich nachgefragte Einleitung des Planfeststellungsverfahrens an.

Grundschule: Schulleiter Michael Repp berichtete, dass in der Grundschule in Collenberg aktuell 81 Kinder in vier Klassen von momentan sieben Lehrkräften unterrichtet werden. Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund liegt bei circa 30 bis 40 Prozent - Tendenz steigend. Die Klassengröße beträgt in diesem Schuljahr zwischen 16 bis 26 Kinder. Die Schule sei im Hinblick auf die Digitalisierung gut ausgestattet. Zum Thema Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2026/2027 berichtete der Schulleiter, dass es hierzu einen runden Tisch zusammen mit dem Landratsamt, dem Johannisverein, der Schule und der Gemeinde am 13. März gegeben habe, bei dem sich herausstellte, dass die Grundschule bereits sehr viele Voraussetzungen erfülle.

Brunnenbohrung: Der zum Beschluss vorliegende Antrag auf eine Brunnenbohrung für die Nutzung als Gartenwasser wurde vom Ratsgremium einstimmig befürwortet, jedoch unter der Prämisse, dass das Wasser ausschließlich als Garten-Gießwasser verwendet wird und keine Einleitung in das öffentliche Kanalnetz stattfindet. Eine Befüllung eines hauseigenen Pools ist daher nicht gestattet. Analoge Anträge werden deshalb auch in Zukunft nur unter diesen Voraussetzungen von der Gemeinde genehmigt.

Stilllegung von Waldflächen: Wie bereits einige Nachbargemeinden will sich auch Collenberg, so der einstimmige Beschluss, am Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bewerben. Wesentliche Inhalte hierbei sind die Stilllegung von Waldflächen und der Schutz und die Ausweisung von Biotopbäumen. Hierzu müsste die Gemeinde fünf Prozent ihrer Waldfläche verpflichtend für mindestens 20 Jahre stilllegen und nach der Waldfläche entsprechende Biotopbäume ausweisen. Im Gegenzug seien für die Gemeinde Zuwendungen in Höhe von bis zu 80 Euro pro Hektar in den ersten zehn Jahren möglich (zunächst für die gesamte Waldfläche, nach 10 Jahren nur noch für die stillgelegten Flächenanteile), jedoch vorbehaltlich der verfügbaren Haushaltsmittel. Für den Gemeindewald Collenberg entspräche die Stilllegungsfläche 41,15 Hektar Wald, und bei einer Betriebsgröße von insgesamt 823 Hektar Wald die Ausweisung von 4.115 Biotopbäumen. Als mögliche Stilllegungsflächen sind die Waldabteilungen Hohe Sohl, Seedelle und Rothenberg vorgesehen. Peter Podraza (FBC) befürchtete, dass es bei einer Stilllegung dieser Flächen zu massiven Einschränkungen vor allem für den bestehenden Bogenparcours sowie einige Mountainbike-Trails kommen könnte. Dies verneinte Freiburg.