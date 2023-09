Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Collenberg beantragt Förderung zur Mainvorlandgestaltung

Gemeinderat: Nettokosten auf etwa 222.000 Euro geschätzt - Bis zu 60 Prozent Förderung möglich

Collenberg 05.09.2023 - 14:25 Uhr 2 Min.

So sieht das Mainvorland aktuell im Ortsteil Reistenhausen aus.

Das Thema stand schon mehrfach auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Bereits im vorigen Jahr wurde versucht, die kostenintensiven Projektbestandteile über eine LAG-Förderung (Lokale Aktionsgruppen) bezuschusst zu bekommen. Das Förderprogramm war im vorigen Jahr ausgebucht gewesen, sodass jetzt aufgrund neuer Förderrichtlinien und neuer Förderperiode ein neuer Antrag gestellt werden musste.

Aktuell gibt es bereits die Veranstaltungshalle (ehemalige Dreschhalle). Das Gelände um die Halle bedarf jedoch in Teilen einer naturverträglichen Aufwertung. Umgestaltung und Erweiterung als Ort für Aktivitäten am Wasser, zum Verweilen und zur Entspannung wurden vor allem aus der Bevölkerung immer wieder angeregt. Zurzeit gibt es am alten Fähranleger eine Slipanlage sowie vereinzelte Bänke.

Im Jahr 2021 wurden seniorengerechte Bewegungsgeräte um die Halle aufgestellt sowie gegenüber der Festhalle Wohnmobilstellplätze geschaffen. Ansonsten hat das Areal aber zurzeit wenig für die geplante generationen- und bevölkerungsübergreifende Nutzung zu bieten, insbesondere zum vertiefenden Bezug zum Wasser mit ausreichenden Ruhezonen.

Aktuell stehen für das Projekt geschätzte Nettokosten von etwa 222.000 Euro im Raum. Sollte die LAG das Projekt positiv bewerten, ist mit einer Förderung bis zu 60 Prozent der anrechenbaren Nettokosten zu rechnen.

Das bekannte und dem Ratsgremium bereits vorgelegte und abgestimmte Gestaltungskonzept sieht im Wesentlichen folgende Elemente vor: Aufwertung der Festhalle sowie der angegliederten Flächen und Ruhezonen, Gestaltung einer Mainterrasse mit Allee, Errichtung einer Feuerstelle mit Beach-Volleyball-Feld sowie Neugestaltung einer Badebucht mit Kinderspielgelände und einem naturnahen Barfußweg im vorhandenen Bachlauf des Ullersbachs.

Das Ratsgremium beschloss einstimmig, bei der Main4Eck Miltenberg e.V. einen Förderantrag zu stellen. Die Gemeinde Collenberg möchte die Mainvorlandgestaltung im Rahmen eines Leader-Projektes umsetzen. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel werden zur Kofinanzierung gemäß Finanzierungsplan zur Verfügung gestellt. Etwaige Fehlbeträge im Betrieb und Unterhalt werden im Haushalt der Gemeinde ausgeglichen. Der Betrieb wird während der Zweckbindungsfrist von der Gemeinde sichergestellt.

wero

Gemeinderat Collenberg in Kürze Collenberg. In seiner Sitzung am Montag hat sich der Collenberger Gemeinderat noch mit folgenden Themen befasst: Gründung Kinderfeuerwehr:Mit dem Hinweis, dass gute Vereins- und Jugendarbeit ein wichtiges Element in einer funktionierenden Gemeinde sei, verlas Bürgermeister Andreas Freiburg (CSU) den Antrag des 1. Kommandanten Rene Lermann zur Gründung einer Kinderfeuerwehr. Die frühzeitige Einbindung der Jüngsten sei ein wesentlicher Aspekt, sich rechtzeitig um den Nachwuchs für die aktive Feuerwehr zu kümmern. Kinder ab sechs Jahren können dann in die Kinderfeuerwehr eintreten. Der Gemeinderat befürwortete ohne Gegenstimme den Antrag. Glasfaserausbau:Zum Ausbaustart warte die Verwaltung immer noch auf neue und belastbare Termine von der Glasfaser-Plus, berichtete Bürgermeister Freiburg. Termine:Als Veranstaltungstermine nannte Freiburg das Fest der HvO (Helfer vor Ort) Collenberg mit Tag der offenen Tür im Bauhof am Samstag, 16. September, ab 14 Uhr und das traditionelle Allianzfest am Mittwoch, 3. Oktober, in Stadtprozelten.