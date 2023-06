Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Christliche Wählergemeinschaft Röllbach offiziell aufgelöst

Seit 1984 aktiv, 1988 Vereinsgründung - Seit 2014 gibt es keine Fraktionen mehr, sondern nur noch die »Röllbacher Liste«

Röllbach 19.06.2023 - 13:04 Uhr 1 Min.

Die Röllbacher Gemeindepolitik hat künftig eine Gruppierung weniger: Jahrelang hatten die Christliche Wählergemeinschaft Röllbach (CWR) und deren Mitglieder die politischen Entscheidungen, die im Rathaus (Foto) getroffen wurden, aktiv mit gestaltet. Die Gruppierung wurde - nicht zuletzt aufgrund des seit den Wahlen 2014 geänderten kommunalpolitischen Modells in Röllbach, in dem es keine Gemeinderatsfraktionen mehr gibt - aufgelöst.

Seit den Kommunalwahlen 2014 gibt es in Röllbach keine Parteien und Fraktionen mehr im Gemeinderat. Alle seither gewählten Gremiumsmitglieder traten über die gemeinsame »Röllbacher Liste« an, darunter auch CWR-Mitglieder, die allerdings als solche im Gremium nicht mehr in Erscheinung traten. Auch bei der Kommunalwahl 2020 wurde dieses Modell beibehalten.

Die CWR habe mit darauf hingewirkt, dass es zu dieser Röllbacher Liste kam, so Dosch. Der Ex-Vorsitzende gibt sich bescheiden, was die Leistungen der CWR betrifft. Die Wählergemeinschaft sei zwar an vielen Errungenschaften und Projekten beteiligt gewesen, teilt er mit und betont gleichzeitig, dass alles Erreichte gemeinsam im Gemeinderat entwickelt und beschlossen worden sei.

Zu wenig »Nachwuchs«

Zudem gab es laut Dosch für die CWR wenig »Nachwuchs« in den vergangenen Jahren, vielleicht auch, weil eine Parteizugehörigkeit für Gemeinderäte seit 2014 eben nicht mehr von gleicher Relevanz ist wie zu Zeiten, als es noch Fraktionen gab. Letztlich wurde nach beschlossener Vereinsauflösung Ende 2022 das Restvermögen der CWR satzungsgemäß hälftig an die örtliche Kindertagesstätte und an die Pfarrei gespendet.

Dosch informiert kurz über die wichtigsten Eckdaten der CWR: Als der Verein 1988 ins Leben gerufen wurde, gab es 36 Gründungsmitglieder. Politisch aktiv war die Gemeinschaft aber schon seit 1984. In der Spitze verzeichnete die CWR 58 Mitglieder. Im Gemeinderat war sie stets mit mindestens fünf von insgesamt zwölf Gemeinderäten vertreten; sechs Räte stellte die CWR in den Wahlperioden ab 1984, ab 1996 und ab 2002. Seit Gründung bis zur letzten Kommunalwahl 2020 war die CWR 36 Jahre lang durchgehend im Gemeinderat vertreten - wenn auch seit 2014 nicht mehr als eigene Fraktion.

Dosch informierte im Gespräch mit unserem Medienhaus, die CWR-Räte hätten jahrelang fast die kompletten Sitzungsgelder an die CWR gespendet. Diese wiederum spendete für verschiedene Einrichtungen und Institutionen, gab beispielsweise Zuschüsse für die offene Jugendarbeit, die Helfer-vor-Ort-Gruppe, die Grundschule Röllbach, das Mönchberger Schwimmbad und für FFP 2-Masken für CWR-Mitglieder.

An Tätigkeiten und Aktionen gab es seitens der CWR Vorträge und Info-Veranstaltungen, Seniorentreffs, Diskussionsrunden sowie Spielenachmittage. Die CWR hatte zwei Vereinsvorsitzende: Vor Charlie Dosch war dies von 1988 bis 2013 Erich Höfer.

Marco Burgemeister