Christina Siegner geht in den Ruhestand

Festakt: Zwölf Jahre Grundschule in Kirchzell geleitet

Kirchzell 26.07.2023 - 14:18 Uhr 2 Min.

Christiana Siegner gemeinsam mit Schulamtsdirektor Ulrich Wohlmuth

Die gebürtige Mittelfränkin trat die Stelle als Schulleiterin 2012 an, ohne Erfahrungen als Konrektorin gesammelt zu haben. Nach Referendariat und zweijähriger Wartezeit, für die sie einen Job in der Privatwirtschaft annahm, hatte sie 1987 in der Grundschule in Kirchzell die erste Stelle angetreten, war bis 1993 dort tätig.

Es folgten acht Schuljahre an der Grundschule in Großheubach und elf Jahre in Amorbach, bevor sie zurück nach Kirchzell wechselte. Kirchzell sei mit seinen vier Klassen, vier Klassenleiterinnen und etwa 80 Schülern nicht die größte Grundschule im Kreis, so Wohlmuth. Im Falle einer Erkrankung einer Kollegin sei sie meist eingesprungen. Siegner habe also die meisten Mehrarbeitsstunden aller Schulleiter im Kreis abgeleistet. Wohlmuth sprach Siegner Dank und Anerkennung für mehr als 38 Jahre Arbeit aus.

Der Liebe wegen in Miltenberg

Siegner kam nach dem Ersten Staatsexamen der Liebe wegen in den Kreis Miltenberg, so Bürgermeister Schwab, habe ihre Referendarzeit in Eschau und Großheubach verbracht. Warum sie die Schulleiterstelle in Kirchzell damals lockte, habe sie ihm erzählt: Es waren die guten Erinnerungen aus ihrer ersten Zeit dort.

Schwab verglich die Arbeit eines Lehrers mit der eines Gärtners, der die ihm anvertrauten Pflanzen unter unterschiedlichen Voraussetzungen hegen und umsorgen muss. Siegner sei genauso behutsam mit den ihr anvertrauten Kindern umgegangen, so dass die Früchte ihrer Arbeit an den Schülern in all ihrer Verschiedenheit deutlich sichtbar wurden.

Von großem Abschiedsschmerz sangen alle Schüler der Schule gemeinsam. Dazu wurde der Text von »Old Mac Donald had a Farm« auf ihre Schulleiterin zugeschnitten und einem »Goodbye Mrs Siegner« verabschiedeten sie sich von der beliebten Lehrkraft. Zuvor hatten alle Klassen Gedichte aufgesagt oder ein Ständchen gebracht.

Viel zusammen bewältigt

Christiane Siegner: »Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, hier 40 Jahre zu wirken und mich heimisch fühlen würde.« Während ihrer gesamten Arbeitszeit sei es ihr immer eine Freude gewesen, zu unterrichten und die Kinder in ihrem Lernen zu unterstützen. Sie und ihre vier Kolleginnen hätten an der kleinen Schule das bewältigt, was in größeren Einrichtungen auf mehrere Schultern verteilt werden könne: beispielsweise die Organisation der Schulsanierung mit Unterricht im ehemaligen Schulgebäude in Schneeberg, die Einführung des neuen Lehrplans, die Digitalisierung und der Umgang mit den Corona-Auflagen.

Sie lobte die Arbeit des Teams der Mittagsbetreuung, »die wunderbar selbstständig arbeiten« und dankte der Verwaltungsmitarbeiterin Andrea Schobert, die sich immer in den Dienst der Sache gestellt habe und immer mehr getan habe, als ihr Aufgabengebiet vorsah. Auch die Jugendsozialarbeiterin Yara Noe leiste mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Betreuung der Kinder, und Bauhof und Verwaltung seien immer da gewesen, wenn man ihre Hilfe benötigt habe.

hjf