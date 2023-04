Chefarzt Comman behandelt in der Erlenbacher Helios Klinik Tabu-Erkrankungen

Hilfe bei Hämorrhoiden, Inkontinenzen und Co.

Erlenbach a.Main 06.04.2023 - 09:00 Uhr 4 Min.

Andreas Comman (von links), Helena Gabriel und eine OP-Schwester verfolgen auf einem Monitor das Bild, das mit einer Kamera vom Leistenbruch des zu operierenden Patienten erzeugt wird.

Die häufigsten Probleme, die in den letzten 15 Zentimetern des Darms auftreten, sind laut Comman Inkontinenzen, Hämorrhoiden, Schmerzen, Jucken und Brennen. Auch wenn Blut über den After abgeht, kommen Patienten in die Proktologie. »Blutabgang macht den Patienten immer Angst«, weiß Comman. Das sehe immer dramatisch aus, auch wenn es sich nur um kleinste Mengen handele, sagt der Arzt ganz abgeklärt.

Wegen so eines Problems ist ein Mann im mittleren Alter an diesem Tag zur Untersuchung in die Klinik gekommen. Comman schildert, wie das abläuft: Durch eine Blutentnahme habe man festgestellt, dass der Mann nicht massiv Blut verliert. Ein Vorgespräch habe es bereits am Tag zuvor gegeben. In der Regel plant Comman 20 Minuten pro Patient ein - 15 Minuten Gespräch, der Rest ist Untersuchungszeit.

Susanne Waigand ist in Erlenbach Fachkraft für Kontinenzförderung. Sie demonstriert, wie sich Patienten auf den Untersuchungsstuhl setzen sollen.

Der Mann darf sich auf einen Stuhl setzen, der einem gynäkologischen Stuhl ähnelt. Mit dabei ist Susanne Waigand, Fachkraft für Kontinenzförderung. Solche Untersuchungen werden immer zu zweit gemacht. Die speziellen Werkzeuge, die Comman nutzen kann, um in den Enddarm zu schauen, können in diesem Fall nicht zum Einsatz kommen. Denn der Patient stöhnt auf dem Stuhl gleich vor Schmerzen auf. »Man hat um den After herum mehr Sinneszellen auf dem Quadratzentimeter als vorne auf dem Finger«, sagt der Chefarzt.

»Machen nicht weiter«

»Wir machen nicht weiter«, entscheidet Comman dann ohne zu zögern. Der Mann hat eine Analvenenthrombose. »Man quält den Patienten nicht mehr als notwendig.« Zum Patienten sagt er in ruhigem, aber bestimmten Tonfall: »Die Thrombose blutet und kann auch immer wieder bluten. Sie duschen das aus - morgens und abends. Bitte kein Duschgel, einfach nur Wasser.« Es wird ein Termin für die kommende Woche vereinbart, dann darf der Mann wieder gehen. Auch eine Darmspiegelung steht demnächst bei ihm an.

Wie groß die Scheu ist, über solche Untersuchungen zu sprechen, zeigte ein Patientenvortrag, den die Helios Klinik Erlenbach im vergangenen Jahr anbot. »Keiner ist gekommen«, sagt der enttäuschte Chefarzt. »Denn wenn Sie sich da hinsetzen, geben Sie zu, dass es da unten juckt und brennt.« Wenn Menschen dagegen so etwas wie eine Hüft-OP hätten, erzählten sie das jedem Nachbarn.

Anderas Comman ist in der Erlenbacher Helios Klinik Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Rund 80 Prozent der Patienten - und davon hat Comman zehn bis 15 pro Woche - kämen mit der Diagnose Hämorrhoiden in die Klinik. »Das ist die einzige Diagnose, die namentlich bekannt ist«, erläutert der Chefarzt. »Sie haben aber oft etwas ganz anderes.« Das könne bis hin zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gehen oder zu einem Analkarzinom, also einem bösartigen Tumor. Die Hausärzte, die die Menschen mit der Hämorrhoiden-Diagnose in die Proktologie schicken, treffe aber keine Schuld: »Sie haben keine richtigen Untersuchungsmöglichkeiten.«

Als Nächstes schaut Comman bei einer Hämorrhoiden-OP vorbei. Dort wird gerade eine 56-Jährige behandelt. Helena Gabriel, Oberärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie, beugt sich über die Frau, die eine Narkose bekommen hat. Gabriel deutet auf ein Hautläppchen, das am After hängt und erklärt: »Eine Therapie hat nicht funktioniert.« Der Knoten störe die Patientin zum Beispiel beim Sitzen. Deswegen werde er jetzt entfernt.

Gefäße versiegeln

Gabriel beschreibt jeden ihrer Handgriffe: »Mit einem Faden habe ich das zuführende Gefäß von dem Knoten umstochen.« Es müsse versiegelt werden, damit es nicht blutet. »Dann schneide ich den Knoten mit Strom weg.« Es riecht nach verbranntem Fleisch. Das sei notwendig, um die oberflächlichen Gefäße zu versiegeln. Derweil scherzt Comman mit der Narkose-Ärztin, die er neckisch »Königin der Anästhesie« nennt. Für Außenstehende sei es oft unverständlich, dass die Ärzte während einer OP miteinander plauderten, sagt Comman trocken. »Aber für uns ist das vollkommen normal.«

Als Nächstes vernäht Gabriel die Schleimhaut mit einem Faden. »Der löst sich nach ein paar Tagen wieder auf«, sagt die Oberärztin. Sie hat aber nicht alles zugenäht, sondern eine kleine Öffnung gelassen. Kollege Comman erklärt, wieso: »Es ist nie sauber da unten. Eine Wunde, die potenziell schmutzig ist, muss man offen lassen. Dann heilt das aus der Tiefe zu.« Nach nur wenigen Minuten ist der Eingriff beendet und die Patientin wird in den Aufwachraum gebracht.

Comman operiert auch häufig selbst, besonders gerne Schilddrüsen, wie er sagt. Denn er ist nicht nur Proktologe, sondern auch Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie. An diesem Tag stehen bei ihm fünf OPs an. In der vorigen Woche seien es aber auch schon mal sieben an einem Tag gewesen. Heute operiert er unter anderem einen Leistenbruch. Dafür wurden in den Bauch des über 70-jährigen Patienten drei kleine Schnitte gemacht. Durch zwei davon werden die Werkzeuge eingeführt, mit denen der Bruch nach innen geholt wird. Durch das dritte Loch wird eine Kamera bedient.

Die beschlägt plötzlich und muss herausgeholt und gesäubert werden. Dann liefert sie über einen Monitor ein stark vergrößertes Bild der Bauchgegend). Comman, Gabriel und eine OP-Schwester beobachten über den Bildschirm genau, was Comman mit den Werkzeugen macht. Der OP-Saal ist viel dunkler als bei der Hämorrhoiden-OP, damit alle den Monitor gut sehen können. Zuletzt setzt Comman ein feines Netz ein. Dieses verwachse sich mit dem restlichen Gewebe. »Das Netz ist wie eine Staumauer, der Bruch kommt nicht mehr nach außen.«

Dieses Netz wird in die Bauchgegend eingesetzt, damit der Leistenbruch nicht mehr nach außen gelangen kann.

Schon wenige Minuten nach dem Eingriff besucht Comman den über 70-Jährigen im Aufwachraum. Der Patient sagt, er habe ein leichtes Druckgefühl, betont aber: »Mir geht es sehr gut.« Schnell plaudern Comman und der Operierte über die Familie, die Atmosphäre ist entspannt, hin und wieder wird gelacht. In zwei Wochen darf der Patient schon mit seinen Enkeln in Urlaub fahren, erlaubt Comman.

Patient muss aktiv trainieren

Gerade in der Proktologie ist es aber häufig nicht mit einer OP getan. Da muss der Patient auch selbst aktiv trainieren, zum Beispiel den Beckenboden. Bei Stuhlinkontinenzen oder dem Gegenteil - also das nicht mehr auf Toilette gehen können - weiß der Chefarzt, wie belastend das für Männer und Frauen ist. »Das isoliert sie. Sie verlassen das Haus nicht mehr. Und das ist häufiger, als man denkt.«

Doch eine Behandlung helfe vielen: »Die meisten gehen zu einem Zustand über, wo es lebenswert ist.« Das bestätigt auch Susanne Waigand, Fachkraft für Kontinenzförderung. Sie hat erst vor Kurzem einen Brief von einer um die 60-Jährigen bekommen, der Beckenbodentraining und eine Ernährungsumstellung halfen. Im Brief bedankt sich die Patientin und spricht von einem »neuen Leben«, das für sie nach der Behandlung begonnen habe.

Julie Hofmann

Zur Person: Andreas Comman Andreas Comman ist seit 1. Juli 2022 in der Erlenbacher Helios Klinik Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Eine Untereinheit dieses Fachbereichs ist die Proktologie. Auch im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau werden Patienten mit Erkrankungen des Enddarms behandelt und zwar in der Chirurgischen Klinik I. Die Proktologie ist dort ebenfalls keine eigene Abteilung. Comman studierte Medizin in Lübeck, das der 54-Jährige als "die Wiege der deutschen Proktologie" bezeichnet. Er arbeitete unter anderem schon in einem Berliner Klinikum. Laut eigenen Angaben ist Comman bereits seit 25 Jahren als Arzt tätig. (juh)