CDU-Kandidatin Sandra Funken mit großem Abstand wiedergewählt

Odenwaldkreis 09.10.2023 - 16:48 Uhr 3 Min.

Freude bei der Odenwälder CDU: Mit deutlichem Abstand direkt in den Hessischen Landtag wieder gewählt wurde Sandra Funken, für die als Ersatzbewerber der Kreisvorsitzende Kevin Schmauß zur Wahl gestanden hat.

Musste die Direktkandidatin der CDU vor fünf Jahren bis spät in die Nacht hinein noch bangen, ihr Mandat zu verteidigen, wurde sie am Sonntag mit einem Erststimmenanteil von 35,6 Prozent klar wiedergewählt. Bei der letzten Wahl rückte Rüdiger Holschuh (56) bis auf 99 Stimmen an die Gewinnerin (zuletzt: 28,4) heran. Holschuh ist SPD-Unterbezirksvorsitzender und Vorsitzender des Odenwälder Kreistags. Dieses Mal musste der Sozialdemokrat aus Oberzent sich mit 21,6 Prozent klar geschlagen geben.

Durch eine Wahlkreisreform ist der Wahlkreis 53 (Odenwald), der bisher ausschließlich aus den Kommunen des Odenwaldkreises bestanden hat, um die Orte Hirschhorn, Neckarsteinach und Gemeinde Wald-Michelbach aus dem Nachbarlandkreis Bergstraße gewachsen. Von den 82.512 Stimmberechtigten haben 54.441 Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Mit 66,0 Prozent lag die Wahlbeteiligung nur um einen halben Prozentpunkt hinter der Wahl von 2018. Auf dem dritten Platz rangiert Bernd Engemann (73) aus Michelstadt mit 20,8 Prozent. Engemann gehört der AfD an, die er seit 2021 im Kreistag vertritt. Wie Holschuh ebenfalls nicht mehr im Landtag vertreten sein wird Frank Diefenbach (54) von Bündnis 90/Grüne, der mit 9,2 Prozent (14,7) abgeschlagen dahinter liegt. Für den FDP-Kandidaten Moritz Promny (42) aus Michelstadt stimmten 5,2 Prozent (9,2). Promny zieht erneut über die Landesliste in den Landtag ein. Als Generalsekretär der hessischen FDP profitiert er von Listenplatz 4. Das knappe Zweitstimmenergebnis der Liberalen hat für voraussichtlich acht Mandate gereicht. Auch Diefenbach und Promny besitzen ein Kreistagsmandat.

Die Freude über den deutlichen Zugewinn der CDU sowie über ihr klares persönliches Ergebnis wertete Funken am Wahlabend als klaren Auftrag, »in Wiesbaden verlässlich weiter zu regieren«. Die Parteifreunde trafen sich am Abend in einem Michelstädter Lokal. Das deutliche Abschneiden der AfD, dies besonders in ländlichen Räumen wie dem Odenwald, will sie als Auftrag verstehen, »noch mehr mit den Menschen darüber zu reden, welche Gründe wahlentscheidend sind«. Als wichtiges landespolitische Thema, dem die Union eine größere Aufmerksamkeit widmen möchte, benannte sie auf Nachfrage die Landwirtschaft. Holschuh war für ein Statement nicht zu erreichen. Auf den Besuch des SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil drei Tage vor der Wahl in Michelstadt, der die Genossen in Aufbruchstimmung versetzt hatte , folgte die große Enttäuschung. Als hätte die Odenwälder SPD es bereits geahnt, hat es am Wahlabend keine offizielle Wahlversammlung gegeben.

Anders bei den Grünen, die sich nur wenige Schritte entfernt von der CDU in Michelstadt trafen. Auch das zweitstärkste Ergebnis bei allen Landtagswahlen könne nicht über die schmerzlichen Verluste hinwegtäuschen, so Diefenbach, der nach einer Legislaturperiode im Landtag wieder seinem Beruf als Gymnasiallehrer nachgehen wird. »Der Gegenwind aus Berlin war einfach zu stark«, gestand Diefenbach ein. Zu denken gebe ebenfalls, weshalb es der AfD stärker gelungen sei, ihr Wählerpotenzial zu motivieren zur Wahlurne zu gehen als den Grünen. Für den Liberalen Promny glich der Abend einem »Herzschlagfinale«, sah es doch lange Zeit so aus, als würde die FDP an der Fünfprozenthürde scheitern. Als Generalsekretär trägt er eine große Verantwortung für den Wahlkampf. Mit fünf sehr gut besuchten Veranstaltungen mit dem Bundesvorsitzenden Christian Lindner hatte er sich auf ein besseres Ergebnis eingestellt. Auch die Liberalen werden sich mit dem Erstarken der AfD in Hessen auseinandersetzen. Ursächlich machte Promny wahlbeeinflussend klar: »Seit 2015 ist das Flüchtlingsthema in der Republik virulent.« Der Hessische Landtag wurde auf fünf Jahre gewählt. Die konstituierende Sitzung findet am 19. Januar statt.

Die Odenwälder Wähler haben am Sonntag nur an einer Stelle einen bemerkenswerten Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme gemacht. Zu den führenden politischen Köpfen im Odenwaldkreis zählt der SPD-Unterbezirksvorsitzende Rüdiger Holschuh, der bei der Erststimme, wenn auch nur knapp, den politisch unbekannten Bewerber der AfD überholen konnte. Bei den Zweitstimmen hat die AfD nach dem vorläufigen Endergebnis, wie hessenweit, den zweiten Platz belegt. Für sie stimmten 11.877 Wähler, was 22,2 Prozent (2018: 14,5) entspricht. Weit davor mit 18.548 Stimmen liegt die CDU, die von 26,6 auf 34,7 Prozent zulegen konnte.

Es folgt die SPD auf dem dritten Platz mit 16,9 (22,7), was 9043 Stimmen entspricht. Mit 5465 Stimmen haben die Grünen sich von 15,7 auf 10,2 Prozent deutlich verschlechtert. Mit großem Abstand rangiert dahinter die FDP mit 4,9 (8,5) Prozent, was 2629 Stimmen entspricht. Massiv verloren hat die Linke, die von 6,2 auf 2,2 Prozent (1166 Stimmen) geschrumpft ist. Sonstige Parteien erhielten im Wahlkreis 8,9 Prozent, was Verlusten von 3,9 entspricht. Unter diesen schnitten die Freien Wähler mit 3,7 Prozent (1987) und die Tierschutzpartei mit 1,9 Prozent (1010), die jeweils zulegen konnten, am besten ab.

Zahlen und Fakten: Zweitstimmen in ausgewählten Städten und Gemeinden: Michelstadt: CDU 34,3 Prozent, AfD 19,3, SPD 17,7, Grüne 12,0, FDP 5,7, FW 2,8, Linke 2,6, Tierschutzpartei 1,9, sonstige 3,7 Erbach: CDU 35,0 Prozent, AfD 23,3, SPD 15,4, Grüne 10,8, FDP 5,9, FW 2,5, Linke 2,3, Tierschutzpartei 1,6, sonstige 3,2 Höchst: CDU 33,7 Prozent, AfD 24,5, SPD 17,3, Grüne 9,6, FW 3,7, FDP 3,4, Linke 3,0, Tierschutzpartei 2,0, sonstige 2,8 Breuberg: CDU 29,1 Prozent, AfD 22,6, SPD 19,3, Grüne 10,1, FW 6,9, FDP 3,8, Linke 2,6, Tierschutzpartei 1,9, sonstige 3,7 Lützelbach: CDU 37,0 Prozent, AfD 21,7, SPD 16,7, Grüne 8,4, FW 6,1, FDP 3,4, Tierschutzpartei 2,0, Linke 1,9, sonstige 2,8 Oberzent: CDU 33,4 Prozent, AfD 22,6, SPD 20,5, Grüne 8,2, FDP 5,6, FW 3,2, Tierschutzpartei 2,2, Linke 1,6, sonstige 2,7