Campen in Klingenberg mit Blick auf Main und Weinberge

Campen mit Blick auf Main und Weinberge

Der Wohnmobilstellplatz in Klingenberg ist weit über die Grenzen der Rotweinstadt hinaus bekannt. Viele Camper kommen regelmäßig, auch aufgrund der idyllischen Lage am Main. Vergangenes Jahr wurden per Ausschreibung neue Pächter gesucht. Den Zuschlag bekamen David Herzing aus Klingenberg und Benjamin Zoll aus Röllbach.

Nachdem der Vertrag mit den alten Pächtern fristgerecht gekündigt worden war, wurde der Wohnmobilstellplatz offiziell ausgeschrieben, übrigens zum ersten Mal und laut Bürgermeister Ralf Reichwein in Abstimmung mit dem Stadtrat. Er betont: »Wir haben uns immer fair verhalten, jeder hatte die Möglichkeit, sich zu bewerben.«

Kurzentschlossene Bewerbung

David Herzing und Benjamin Zoll sind selbst begeisterte Camper und kennen sich schon lange. Als beide gemeinsam mit ihren Familien im Urlaub waren, trudelte bei beiden kurz hintereinander die Nachricht ein, dass für den Wohnmobilstellplatz in Klingenberg ein neuer Pächter gesucht wird. Kurzerhand beschlossen sie, sich gemeinsam zu bewerben. Nach einer Stunde Brainstorming schrieben sie ihr Konzept, das den Stadtrat letztlich überzeugte. Die Verwaltung und er selbst freuten sich über die neuen Pächter, bekennt Reichwein strahlend.

»Wir wollen eine Bereicherung für Klingenberg sein.« Darin sind sich Herzing und Zoll einig. Die offizielle Eröffnung des Wohnmobilstellplatzes mit dem neuen Namen »Main.Berg.Blick« findet am kommenden Samstag, 1. April, statt. Erste Reservierungen gibt es auch schon.

Bis dahin gibt es noch jede Menge Arbeit, denn der Wohnmobilstellplatz hat nicht nur einen neuen Namen, sondern erhält auch ein neues Konzept. Dafür musste unter anderem eine komplett neue Infrastruktur geschaffen werden. Dafür wurden die Stromleitungen neu berechnet und verlegt. Außerdem gibt es neue Stromsäulen, mit denen dann die abgestellten Wohnmobile und Campervans mit Energie versorgt werden können.

Stadt und Umland beleben

Bezahlt werden kann dort mit Münzgeld oder per App. Dazu gibt es noch drei autarke Plätze, auf denen Wohnmobile und Campervans stehen können, die eine eigene Stromversorgung, beispielsweise über Solarenergie haben. Selbstverständlich gibt es auch eine Ver- und Entsorgungsstation auf dem Platz. Vom Team wurde ein Verkaufsautomat angeschafft, an dem sich zukünftig die Gäste mit Snacks und Getränken versorgen können. Dieser steht auf einem Plattformanhänger, damit der Automat bei möglichem Hochwasser schnell in Sicherheit gebracht werden kann.

Die Camper sollen sich allerdings nicht nur auf dem Stellplatz aufhalten. David Herzing und Benjamin Zoll wollen ihren Teil dazu beitragen, die Altstadt in Klingenberg zu beleben. Dafür planen die beiden eng mit Verwaltung, Gewerbering, Winzern und Gastronomen zusammenzuarbeiten. Gerne auch über die Grenzen der Rotweinstadt hinaus, wie sie erklären.

Einheimische sollen sich auf dem »Main.Berg.Blick« ebenfalls wohlfühlen. Der Name lehnt sich an den Ausblick an, den man vom Wohnmobilstellplatz hat. Auf der einen Seite ist der Main und auf der anderen Seite sind die Weinberge mit den Terrassen, auf denen der berühmte Klingenberger Wein wächst.

Platz für 60 Fahrzeuge

Die beiden frischgebackenen Betreiber brennen für »ihren« Wohnmobilstellplatz. Das ist ihnen deutlich anzumerken. »Wir können uns hier richtig austoben«, schwärmt David Herzing.

Die 6800 Quadratmeter Fläche, die der Wohnmobilstellplatz insgesamt umfasst, bietet dafür ausreichend Platz. 60 Wohnmobile oder Campervans können dort stehen. Der Mindestaufenthalt ist 24 Stunden. Nach oben gibt es für den Aufenthalt keine Grenzen. »Man kann gerne länger bei uns bleiben«, sind sich die beiden einig und lächeln verschmitzt.