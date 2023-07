Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

California Affair spielt Funky Crossover-Rock

Konzert: Aschaffenburger Band bringt im Erlenbacher Beavers die Hits der Red Hot Chili Peppers auf die Bühne

Erlenbach a.Main 16.07.2023 - 14:28 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mit Spielfreude, Energie und Intepretationen nah am Original begeisterte die Red Hot Chili Peppers-Tributeband California Affair am Samstagabend im Erlenbacher Beavers.

Der Name der Tribute-Band spielt zum einen auf die Herkunft des Originals, Kalifornien, als auch ein Album der Vorbilder namens »Californication« aus dem Jahr 1999 an. Gerade bei Musikgruppen und deren Werke, die international und vor allem genreübergreifend unzählige Menschen kennen dürften, wird ganz genau hingesehen: Schaffen es die Interpreten, das, was die Ursprungsversionen ausmacht, adäquat zu spielen? Trifft der Gesang den Charakter der Vorlagen? Besitzt die Musik die richtigen Schwingungen?

All diese Fragen können, so wurde schnell nach Einstieg in die Setlist mit »Can't Stop« deutlich, mit »Ja« beantwortet werden. Etwas rein technisch nachzuspielen ist das eine. Die Vorlage und deren Feinheiten verstanden zu haben, die andere. Hier brauchte sich niemand sorgen zu machen:

Authentisch gecovert

California Affair legten sich so richtig ins Zeug und schafften es, die Kompositionen und Texte würdevoll und authentisch aufzuführen. Bei den Red Hot Chili Peppers kommt natürlich noch dazu, dass deren Alternative Rock einen erheblichen Funk- und Crossover-Faktor aufweist, was selbst für versierte Spieler nicht ohne ist, muss doch ein ganz spezieller Groove erzeugt werden. Auch hier konnte die Tribute-Band auf instrumentaler Seite punkten und verstand es obendrein, eine energiegeladene Show aufzufahren. Die Abstimmung der agilen Musiker auf der Bühne war bestens, die Gesangsleistung war ebenfalls erstklassig. Mit einer abwechslungsreichen Liedauswahl, darunter »Dani California« und »Suck My Kiss« war für Kurzweil gesorgt.

Die Gäste sahen und vor allem hörten an diesem Abend eine Tribute-Band mit Niveau, Anspruch und dennoch einer willkommenen Lockerheit: Alles, was eine gute Coverband ausmacht, brachten California Affair mit.

mab