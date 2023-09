Bus statt Auto im Kreis Miltenberg: Was tun Gemeinden dafür?

Klimaschutz-Check Teil 1

Zu großen Festen wie der Miltenberger Michaelismesse im Shuttlebus: So empfiehlt es das Institut für Urbanistik zum Klimaschutz.

Spätestens seit der CO2-Bilanz, die im Jahr 2016 für unsere Region erstellt worden ist, wissen die Entscheidungsträger: In den Kreisen Miltenberg, Aschaffenburg und der Stadt Aschaffenburg macht der Verkehr etwa ein Viertel aller klimaschädlichen Emissionen an Kohlendioxid aus. Über 87.000 Autos sind laut Kraftfahrtbundesamt mit dem Kennzeichen MIL oder OBB zugelassen. Dazu kommen rund 9000 Motorräder und 6200 Laster mit diesen Kennzeichen. Auch wenn viele Bürger aktuell ohne eigenes Fahrzeug im Alltag aufgeschmissen wären, sind mehr Anstrengungen beim Klimaschutz gefragt.

Unser Medienhaus hat deshalb neben anderen Fragen zum Klimaschutz von allen Gemeinden wissen wollen, wie sie dafür sorgen, dass Bus- und Bahnnutzung attraktiver werden. Die Ergebnisse dieser Umfrage aus dem Jahr 2022 veröffentlichen wir in loser Folge in den kommenden Wochen.

Positivbeispiel: Großwallstadt

Ein positives Beispiel, um Anreize für das Bus- und Bahnfahren zu setzen, findet sich in Großwallstadt. Dort dürfen Rentner innerhalb des Ortsgebiets kostenlos mit dem Stadtbus fahren, teilte uns Geschäftsleiter Markus Hartmann mit. Dadurch gewährleistet Großwallstadt auch, dass Menschen in fortgeschrittenem Alter mobil und unabhängiger von anderen bleiben.

Hintergrund: Was bringt der ÖPNV für den Klimaschutz? Was bringt es dem Klimaschutz, wenn Kommunen ihre Bus- und Bahnlinien attraktiver gestalten? In erster Linie kann das helfen, dass Menschen ihr Auto stehen lassen. Die öffentlichen Verkehrsmittel tragen dann im Idealfall in Städten wie im ländlichen Raum dazu bei, dass Fahrzeuge weniger CO2 im Straßenverkehr ausstoßen, heißt es im Praxisleitfadens für Klimaschutz in Kommunen des Deutschen Institut für Urbanistik. Die Bedingungen in Großstädten unterschieden sich dabei natürlich zu denen auf dem Land. Das Deutsche Institut für Urbanistik rät Kommunen in ländlichen Regionen deshalb, auf bedarfsorientierte Angebote für bestimmte Zielgruppen zu setzen. Das können zum Beispiel getaktete Busse für Schüler, Angebote für Rentner oder einmalige Shuttles zu Festen und Veranstaltungen sein. Diese Angebote sollen nicht nur die Zahl der Einzelfahrten mit dem Auto verringern. Sie ermöglichen gleichzeitig Gruppen wie Schüler, Rentnern oder ärmeren Menschen, die kein Autos besitzen oder fahren dürfen, mehr Mobilität im Alltag. Noch ein positiver Nebeneffekt: Durch weniger Abgase aus den Autos wird die Luft sauberer. (kim/kev)

Ein Großteil der Gemeinden im Landkreis Miltenberg setzt sich zumindest dafür ein, ihren Bewohnern günstige Tickets zur Verfügung zu stellen. Oft gibt es diese zum Preis von einem Euro pro Fahrt. Den Fehlbetrag zu den höheren Kosten für ein Fahrtticket zahlen die Kommunen selbst. Laut Angaben der Stadt Miltenberg betrug der Finanzierungsbeitrag für kostengünstigere Bus-Tickets in einem Jahr etwa 56.000 Euro. Jedoch umfassen die Tickets meist nur Fahrten innerhalb einer Gemeinde. Zwischen den Gemeinden steigen die Ticketkosten wieder an.

Barrierefreiheit im Kommen

Über den gesamten Landkreis verteilt gibt es zudem Pläne, Bushaltestellen und Bahnhöfe barrierefrei zu gestalten. Dadurch soll jeder Bewohner die Chance bekommen, überhaupt Bus und Bahn nutzen zu können.

Elsenfeld geht zum Beispiel systematisch die Haltestellen für Busse an und versieht diese nach Möglichkeit mit einer überdachten Unterstellmöglichkeit und einem höheren Bordstein, damit Menschen mit Rollstuhl oder Kinderwagen leichter einsteigen können. Bei den Gleisen geht Barrierefreiheit mit größeren Baustellen einher: Während die Elsenfelder auf einen baldigen Baubeginn für den barrierefreien Zugang zu zwei Gleisen am Bahnhof warten, kann sich Laudenbach freuen, dass der Bahnsteig dort bereits vor sechs Jahren barrierefrei gestaltet worden ist.

Im gleichen Zuge gibt es in vielen Gemeinden Sanierungsarbeiten an den Bus- und Bahnhaltestellen. Amorbach ragt da heraus, wenn auch noch manches zu tun ist: Die Stadt hat sich erst kürzlich mit einem kleinen Gewerbepark am Bahnhof Gedanken darüber gemacht, wie das Umfeld attraktiver werden kann. Mit Erlebnisbahnhof und Eisenbahnmuseum will die Stadt gemeinsam mit der Westfrankenbahn auch den Charme des Bahnfahrens früher und heute herausstellen - bald auch mit neuem Restaurant-Betreiber am »Gleis 1«.

Doch die Hoffnung auf Bus und Bahn ist nicht überall groß. Je weiter die Wege, desto stärker sind Bewohner vom eigenen Auto abhängig. Michael Bein, Bürgermeister von Hausen, betonte bei seiner Antwort den »hohen zeitlichen Aufwand« bei der Reise mit dem Bus. Dazu kämen »ungünstige Haltestellen im Zielort und Taktungen, die das Erreichen des nächsten Zuges schwierig machen«, so dass der private Pkw oft den öffentlichen Verkehrsmitteln bevorzugt werden würde.

Ungünstige Verbindungen

Auch in Mömlingen sei »die Akzeptanz durch das ungenügende Angebot, vor allem am Wochenende, gering« heißt es aus der Gemeinde. Kurt Repp, Bürgermeister von Schneeberg, fasst das Problem so zusammen: »Wir haben eine Bahnhaltestelle, jedoch sind die Zugverbindungen recht ungünstig.«

Eine etwas andere Idee haben unter anderem die Gemeinden Röllbach, Mönchberg und Leidersbach umgesetzt. Die Gemeinden haben sogenannte »Mitfahrbänke« aufgestellt. Es handelt sich um eine gekennzeichnete Bank, auf der Personen sitzen, die eine Mitfahrgelegenheit suchen. Ein großes Schild neben der Bank soll den Autofahrern zeigen, wohin die Person möchte. Ziel sei es, die Mobilität von Senioren, jungen Menschen und Mitbürgern ohne Führerschein im ländlichen Raum zu verbessern. Gleichzeitig solle durch weniger Einzelfahrten der CO2-Ausstoß verringert werden.

Ruftaxis als Lösung?

Es gibt aber auch neue Ideen, wie sich Lücken im Netz von Bus und Bahn vielleicht schließen ließen. Stefan Schwab, Bürgermeister von Kirchzell, kann sich etwa Ruftaxis als Lösung im ländlichen Raum gut vorstellen. Hierbei handelt es sich um ein bedarfsorientiertes Angebot. Wenn eine Person zu einer bestimmten Uhrzeit den Bus nutzen möchte, ruft sie vorher das Ruftaxi-Unternehmen an. Anstatt eines Busses fährt dann das Taxi von der gewünschten Haltestelle bis zum Ziel. Die Vorteile: Es muss kein großer Bus regelmäßig die Strecke abfahren und die Fahrtzeiten sind etwas flexibler. Der Nachteil: Das Ruftaxi muss mit etwas Vorlauf bestellt werden.

