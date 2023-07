Burgmuseum zeigt bibliophile Schätze vom Engelberg

Historische Druckwerke

Miltenberg 10.07.2023 - 14:22 Uhr 2 Min.

Eindrucksvolle Dokumente früherer Zeiten zeigt die Sonderausstellung im Museum der Burg Miltenberg. Wegen der großen Anzahl der Besucher wurde die Vernissage in den Burginnenhof verlegt. Links: Museumsdirektor Fabian Müller-Nittel.

Die Ausstellung in den Burgräumen erzählt die Geschichte des Klosters und seiner Bibliothek, vom gespannten Verhältnis des Ordensgründers zu Literatur und Wissenschaft, das in »so aufreizendem Kontrast« zur Engelberger Klosterbibliothek und ihrer Nutzung steht. Diese Informationen gab Fabian Müller-Nittel, Direktor der Museen der Stadt Miltenberg, den gut 60 Besuchern im Burghof mit auf den Weg, bevor sie die hinter Glas gesicherten Schätze im Obergeschoss des Palas besichtigten.

Bibliotheken haben in den Klöstern schon immer eine besondere Bedeutung gehabt, denn »in einer Klosterbibliothek ging es vor allem darum, über ein geistig-geistliches Wurzelwerk und Erbe zu verfügen. In den Büchern lebt die Geschichte eines Ordens und einer Kirche«. Darauf wies Pater Dietmar Brüggemann vom Kloster Engelberg in seinem Grußwort zur Ausstellungseröffnung hin. Im mittelalterlichen monastischen Kloster sei die Bibliothek wie eine stark gesicherte Schatzkammer ausgestattet gewesen. Die liturgischen Bücher sollten helfen, das Stundengebet und die Liturgie des Klosters zu ermöglichen, sich Material für eine Predigt anzueignen. Und es ging um Wissensvermittlung und die Ermöglichung zum Studium für Studenten, die auf dem Engelberg zur Zeit der Kapuziner in den Jahren 1712 bis 1779 angesiedelt waren.

Glücklicher Zufall

Nachdem das Kloster nicht mehr die Bedeutung früherer Zeit hat, habe sich für die Klosteroberen die Frage gestellt: Wohin mit der alten Kapuziner- und Franziskanerbibliothek, die fachgerecht aufbewahrt und gepflegt werden muss? Sie hofften, dass es nach einer Übernahme vielleicht auch die Möglichkeit gäbe, sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wie dann das Miltenberger Museum an den Kulturschatz kam, beschrieb Fabian Müller-Nittel. Seit dem Jahr 2016 habe die Deutsche Franziskanerprovinz aktiv für den Schutz ihres Kulturgutes Partner gesucht. Durch einen glücklichen Zufall gelang es dann, den Bestand der Bibliothek auf dem Engelberg zu sichern, auch mit dem Ziel, sie einer größeren Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen.

Klaus Hench von der Fünf-Wunden-Bruderschaft Miltenberg skizzierte den Hergang: 2022 wurde in Zusammenhang mit der Errichtung eines neuen Kindergartens eine Franziskusfigur gesucht. Durch ihre Initiative und die des ehemaligen Hausoberen des Klosters, Pater Werner Reischmann, bekam das Museum Kontakt zu Pater Damian Bieger, der das gesamte kulturelle Erbe der Franziskaner in Deutschland verwaltet. Der hatte bereits unabhängig von dieser Initiative einen Besuch in Großheubach wegen der dortigen Bibliotheksbestände und dem zukünftigen Verbleib einen Termin vor Ort vorgesehen. Denn die Bibliothek sollte nach Möglichkeit vor Ort bleiben. Bereits im gleichen Jahr wurde zwischen den Beteiligten vereinbart, die Bibliothek als Depositum an die Museen Miltenberg zu übergeben, fachlich begleitet durch die Bayerische Staatsbibliothek München. Das neugebaute Depot gewährleistet eine fachgerechte Aufbewahrung, aber auch eine Einsichtnahme der Bücher unter Aufsicht.

Die Sonderausstellung wurde von Fabian Müller-Nittel mit tatkräftiger Unterstützung von Lea-Sofie Filbert konzipiert, die derzeit ihren Bundesfreiwilligendienst in der Denkmalpflege bei den Museen Miltenberg ableistet. Die Ausstellung im Museum der Burg bezeugt nicht nur den aktiven Kulturgutschutz, der hier betrieben wurde und wird. Damit will das Museum auch seine Stellung als regional agierender Kulturpartner demonstrieren, der interdisziplinär und überinstitutionell den musealen Verantwortungsbereichen der Bewahrung, Erforschung und Vermittlung von Geschichte und Kultur gerecht wird - und damit zur Sicherung und Stärkung der gesamten Kulturregion beiträgt.

Christel Ney

Zahlen und Fakten: Klosterbibliothek In der Bibliothek des Klosters Engelberg waren noch die alten Bestände der Kapuziner, die von 1627 bis 1803 auf dem Engelberg waren. Nach der Säkularisation zogen 1828 die Franziskaner dort ein, die auch die alte Bibliothek übernahmen, die sich durch Schenkungen und Neuerwerbungen ständig erweiterte. Nach der Besichtigung im Oktober wurde vereinbart, dass die gesamte Bibliothek als Depositum an das Museumsdepot übergeben wird. Die Miltenberger Klosterbibliothek dagegen mit zirka 31.500 Bänden kam nach der Auflösung des Klosters 1997 ins Kloster Dettelbach und wurde dann 2020 an ein Leipziger Antiquariat verkauft. (Klaus Hench)