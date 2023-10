Bunter Herbstliederabend in der Streitberghalle

"Frisch auf Streit" und viele Gastchöre singen für 160 Besucher - Von Wanderliedern bis Udo Jürgens

Erlenbach a.Main 22.10.2023 - 13:46 Uhr 1 Min.

Der Streiter Chor "Frisch auf Streit" überzeugte in der Streitberghalle 160 Besucher mit "Tage wie diese" von den Toten Hosen.

Mit »Bunt sind schon die Wälder« von Klaus Heizmann versetzte der Gastgeberchor »Frisch auf Streit« das Publikum gleich zu Beginn des Abends in eine herbstliche Atmosphäre. Weitere Gastchöre des Abends waren die Gesangsvereine »1874 Mönchberg« und »Liedertafel Eschau«. Auch die Sängergruppe »Fidele Wanderlust« Hösbach und der Gesang- und Musikverein »Eintracht » Mechenhard waren vertreten. Der Gesangsverein »Concordia« aus Rück-Schippach, war krankheitsgbedingt entschuldigt.

Das Gute in der Welt sehen

Mit »What a Wonderful World« erinnerten die Streiter unter der Leitung von Tamara Bracharz daran, das Gute in der Welt zu sehen, trotz all dem Chaos und dem Terror, der aktuell da draußen herrscht. Es gibt immer gute Dinge im Leben und auf der Welt auf die man sich fokussieren und freuen kann. Ein Solo in diesem Song bot Gerhard Steigerwald dar. Die Ziele eines Wanderes und die Welt der Berge wurden in »Frisch Auf« von Robert Pappert, präsentiert vom »Fidele Wanderlust« Hösbach unter der Leitung von Hugo Bergmann dargeboten.

In die 70er-Jahre nach Griechenland wurde des Publikum mit Udo Jürgens »Griechischer Wein« versetzt. Auch Gerhard Winkels »Chianti-Lied«, welches die Thematik des Wiederaufbaus in den 1950ern behandelt, versetzte die Zuhörer in den Urlaub im Süden - die italienischen Alpen. Hier gelang es den Hösbachern das Publikum abzuholen und für gute Stimmung zu sorgen. Mit ebenso guter Stimmung ging es weiter mit Klassikern vom Gesangsverein »Liedertafel Eschau« mit »Immer wieder geht die Sonne auf« und »Ich war noch niemals in New York«. Diese Lieder wurden von der Leitung Erwine Knecht in einer besonderen Version bearbeitet und dargeboten.

Pur und die Toten Hosen

Nach der Pause stimmte der »Gesangsverein 1874 Mönchberg« unter der Leitung von Ariane Wüst mit »Freunde lasst uns singen« von Otto Groll die zweite Hälfte des Abends an. Munter ging es weiter mit »Auf ihr Freunde« von Willy Trapp und dem Schunkler »Alles geht vorüber« von Max Owels. Das Schlusslicht bildeten erneut die Streiter mit Klassikern von Pur - »Hör gut zu«, »Dein ist mein ganzes Herz« von Pasquale Thibaut und »Tage wie diese« von den Toten Hosen, was für ein gemeinschaftliches Hochgefühl sorgte.

Gemeinsam sangen alle zum Abschluss das bekannte »Spessartlied« von Georg Keimel. Insgesamt war es eine sehr gelungene Veranstaltung mit guter Stimmung, harmonischem Chorgesang und herbstlichem Ambiente.

Linda Suffel