Bunte Vielfalt beim dritten FairFestival im Mömlinger Königswald

Inspirationen für nachhaltigere Welt

Mömlingen 17.09.2023 - 17:12 Uhr 2 Min.

Reden, essen und trinken in idyllischem Ambiente und interessante Spiele für die Kinder beim FairFestival in Mömlingen. Anschauungsunterricht der anderen Art zum Thema über falsches Verhalten interessierte Groß und Klein.

Die nun dritte Auflage haben wieder drei junge, engagierte Frauen aus Mömlingen, Janina Klotz, Caroline Komenda und Lena Giegerich, mit viel Einsatz organisiert. Natürlich zusammen mit vielen Sponsoren, vielen Helferinnen und Helfern, sonst wäre ein solches Projekt nicht zu schultern.

Vier Ebenen

Die Angebote auf den vier Ebenen waren heuer fast noch reichhaltiger als in den beiden Auflagen davor und boten wirklich jedem etwas. Viele Anregungen und gute Gespräche konnte man am »Eine-Welt-Laden«, bei »Sefra«, »GEPA« und »Amnesty international« ganz dicht nebeneinander vor der »Achtsamkeitsebene« genießen. Bei »Leihdichfrei!« gab es eine reiche Auswahl an attraktiver Second-Hand-Bekleidung. Der Hinweis, dass die Produktion eines einzigen T-Shirts bis zu 2700 Liter Wasser verbraucht, brachte so manchen spürbar zum Nachdenken.

Ohnehin wurden viele Informationen geboten: Besucher notierten auf einem Plakat einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeiten, etwas für die Umwelt zu tun. Diese reichten von regional und saisonal einkaufen über das Nutzen einer Bambuszahnbürste bis hin zum Einkaufen in einem Unverpacktladen. Zwei Mülltonnen zeigten sehr anschaulich, wie unfassbar groß in Ländern der ersten Welt die Lebensmittelverschwendung inzwischen geworden ist. Das alles meist ohne militanten Missionierungseifer präsentiert, sondern unterhaltsam und dennoch oder vielleicht gerade deshalb nachhaltig. Ob das auch für die Puppenbüsten mit den Aufrufen gegen »toxische Männlichkeit« und mit der Liste drastisch formulierter Rollenklischees gilt, bezweifelten allerdings auch Besucher, die wie die nicht genannten Verfasser überzeugt sind, dass Emanzipation in der Zukunft eine wichtige Aufgabe bleibt.

Viel erleben und erfahren

Auf den vier Ebenen ließ sich viel erleben und erfahren. Etwa, dass veganes Essen gut schmecken kann wie die Kartoffelsuppe mit dem Minze-Pesto-Brot aus Ungarn. Oder »Zrazy«, Kartoffelpfannkuchen mit Kohl, die Teigtaschen »Wareniki« und die Zucchini-Rollen: alles wohlschmeckende kleine Speisen aus der Ukraine für jeweils 1,50 Euro - Solidarität mal ganz einfach und preiswert. Wer seine Kinder mitgebracht hatte, auch schon die ganz kleinen, fand überall viele Angebote zum Spielen - und manchmal standen die Erwachsenen daneben und waren verblüfft, wie geschickt und mit wie viel Durchhaltevermögen ihre Sprösslinge auch mehrfaches Scheitern bei Balanceübungen wegsteckten.

Um nur einige weitere Punkte des Programms zu nennen: Auf der Bühne rockte die Band The Rhino mit Sarah an den Drums, Ben am Bass und Nicolas auf der Gitarre in den gefühlten 30 Grad in praller Sonne so sehr, dass auch den begeisterten Zuhörern im Schatten vor der Bühne heiß wurde. Jens-Adolf Mittag fand mit seinem Vortrag über Gemeinwohlökonomie viel Interesse und beantwortete so manche Frage aus dem Publikum über Vorzüge und Probleme bei der Umsetzung. Kurz zuvor hatte Lena Hock die Zuhörer, darunter auch viele Kinder, zu einem Workshop zum Thema »Waldbaden« angelockt.

Damit im nächsten Jahr das vierte FairFestival im Königswald angeboten werden kann, suchen die Organisatorinnen - auch schon für die Planung - weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wer mitarbeiten möchte, kann sich jederzeit per E-Mail an fairfestival@gmx.net beim FairFestival-Team melden.

Weitere Informationen unter https://www.fairfestival.de

HEINZ LINDUSCHKA

Stimmen: Die Organisatorinnen über das FairFestival 2023 Das ganz aktuelle Statement der drei Organisatorinnen des FairFestivals 2023 Janina Klotz, Caroline Komenda und Lena Giegerich nach dem Aufräumen am Sonntagmittag lautet: "Wir hatten ein bezauberndes Publikum! Das Programm kam sehr gut an, alle Beteiligten waren begeistert und haben Interesse fürs nächste Mal angekündigt. Wie jedes Jahr ist es sehr harmonisch und entspannt gewesen und das Gelände sehr sauber geblieben. Ein Träumchen! Wir hatten rund 1000 Besucher*innen. Leider nicht so viele wie die letzten beiden Male." hlin