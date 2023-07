Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Kommunen im Landkreis Miltenberg schaffen Lebensraum für Insekten

Bunt blühende Paradiese

Miltenberg 12.07.2023 - 10:52 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Rosen und Lavendel in Röllbach an der Ecke Hauptstraße/Hirtengasse. Üppige Blühwiese an der Obernburger Bachstraße in der Nähe des Spielplatzes. Blühendes Pflanzenmeer am Ortseingang des Klingenberger Stadtteils Röllfeld.

Vielerorts werden kommunale Flächen, die früher noch gemäht wurden, mittlerweile entweder der Natur überlassen oder es werden bewusst Gräser und Blumen angesät, Grün- und Blühstreifen stehengelassen. Wir haben uns in einigen Gemeinden im Landkreis Miltenberg umgesehen.

Artenreich und pflegeleicht

Auffällig ist, dass in Miltenberg rund um das Landratsamt viele Gräser und Blumen stehen. »Das Ziel war im Jahr 2016, am Standort Miltenberg artenarmen pflegeintensiven Rasen durch artenreiche, reich blühende, trockenheitsresistente und pflegearme Staudenmischbepflanzungen zu ersetzen«, erklärt Susanne Seidel von der Pressestelle des Amts. Dadurch seien die Flächen ökologisch aufgewertet und pflegeleichter geworden.

Leiter des Stadtbauamts Alexander Beuchert teilt mit, dass in der Kreisstadt blühende Areale angelegt wurden, beispielsweise eine im Bereich zum Kreisel nach Bürgstadt. Auch seien im Stadtpark Areale vom Mähen ausgenommen worden, um der Natur Platz zu geben.

In Röllbach blüht es zum Beispiel auf der gemeindeeigenen Fläche mit Blühstreifen und angepflanzten Rosen an der Ecke Hauptstraße/Hirtengasse. Das Ganze sei von den Mitarbeitern des Bauhofs angelegt worden, berichtet Silvana Breitenbach von der Verwaltung und erklärt, die Kommune stehe dem Thema offen gegenüber.

Insektenweide in Kleinheubach an der Ecke Im Mittelgewann/Römerstraße.

Blickfang und Artenschutz

Großheubach weist viele schöne Blühwiesen und -streifen auf, so auch am Mainufer auf Höhe des Luna Parks/Main-Fahrradweges. »Das Ziel ist es, optisch eine Besonderheit am Mainufer zu schaffen mit dem Hintergrund dem Artenschutz gerecht zu werden«, erklärt Bürgermeister Gernot Winter, der sich für die Umsetzung engagierte. Auch von Gemeinderäten gab es bereits entsprechende Anregungen dazu.

Bunt blühendes Insektenparadies in Großheubach direkt am Main-Fahrradweg auf Höhe des Luna-Parks. Fotos: Marco Burgemeister

In Klingenberg findet sich beispielsweise entlang des aus Richtung Großheubach kommend rechts gelegenen Parkplatzes bei Einfahrt in den Stadtteil Röllfeld ein Meer aus blühenden Pflanzen, die von Hummeln, Schmetterlingen und anderen Insekten besucht werden.

Bunter Willkommensgruß am Eingangsbereich des Mönchberger Spessartbads.

Geo-Naturpark und Blühpakt

»Wir haben verschiedenste Stellen mit Blühwiesen auf Gemeindegrund angelegt«, äußert sich Kleinheubachs Bürgermeister Thomas Münig. Verantwortlich für das Anlegen und die Pflege ist der Bauhof. Münig: »Wir haben hierzu bestehende Flächen der Marktgemeinde benutzt. Im Jahr 2021 haben wir uns dann für ein Projekt des Geo-Naturparks beworben und haben die Bewilligung erhalten.«

Mönchbergs Bürgermeister Thomas Zöller verweist auf den Blühpakt Bayern, an dem sich auch seine Gemeinde beteiligt. Im Rahmen dieses Projekts wurden die Neu- und Umgestaltung der Eingangsszene des Spessartbades sowie des Schulgeländes hin zu insektenfreundlichen Pflanzen angegangen.

Eine markant gezeichnete Feuerwanze in luftiger Höhe.

Seitens der Stadt Obernburg wurden diverse Insektenparadiese geschaffen. Realisierung und Pflege übernimmt auch dort der Bauhof. Bürgermeister Dietmar Fieger: »Die Blühflächen wurden sowohl auf Initiative unseres Bauhofs in Kooperation mit dem Geo Naturpark Bergstraße-Odenwald als auch auf Anregungen von Stadtratsmitgliedern angelegt. Die Stadt Obernburg steht der Schaffung von Blühflächen sehr aufgeschlossen gegenüber.«

Eine Biene labt sich an einer Blüte.

Bedürfnisse der Natur beachten

Blühflächen seien prinzipiell eine gute Sache und der Bund Naturschutz unterstütze solche Vorhaben gerne mit Informationen, so Steffen Scharrer, Vorsitzender der Kreisgruppe im Bund Naturschutz. Er weist darauf hin, dass bei der Umsetzung verschiedene Aspekte zu beachten seien, wie Wahl des Saatgutes und der Standorte - diese sollten so gewählt werden, dass eine Blühfläche auch tatsächlich eine Aufwertung des Bereichs darstelle.

Artenreich und pflegeleicht: Flächen rund um das Landratsamt Miltenberg.

Wer ein Grundstück mit einer Wiese habe, die er aufwerten möchte, sei meist besser damit bedient, die Bewirtschaftung nach den Bedürfnissen der Natur auszurichten. In solchen Fällen gebe der Bund Naturschutz gerne Hinweise, verspricht Scharrer. Auch der Landschaftspflegeverband könne hier weiterhelfen.

MARCO BURGEMEISTER