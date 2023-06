Bundestagspräsidentin Bärbel Bas warnt vor Gegnern der Demokratie

Blick in den Odenwald: Michelstadt ist Tourismusort - Wolf hat neugeborenes Kalb gerissen

Odenwaldkreis 08.06.2023 - 09:30 Uhr 2 Min.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas stellt sich den Fragen von Schülerinnen und Schülern der Ernst-Göbel-Schule in Höchst. Foto: Manfred Giebenhain

Ausgelobt: Die Schule hat eingeladen und Bärbel Bas ist in den Odenwald gekommen. Mit ihrem Besuch wertete die aus Duisburg stammende Bundestagspräsidentin die Feierlichkeiten an der Ernst-Göbel-Schule in Höchst auf, die am Montag aus Anlass der Auszeichnung mit dem Margot-Friedländer-Preis stattgefunden haben. Prämiert wurde eine Gruppe aus 18 Schülern, die ihre Recherchen und Präsentation ihrer Ergebnisse unter dem Titel »Jüdisches Leben in Höchst im Odenwald: Bewusstsein schaffen - dauerhaft und zeitgemäß« bereits im Herbst 2022 in Berlin vorgestellt haben. Der seit 2014 jährlich stattfindende Wettbewerb wird von der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa ausgerichtet und richtet sich an Jugendliche, »die sich mit eigenen interaktiven Projekten mit dem Holocaust sowie den Zeugenüberlieferungen beschäftigen«.

Betreut wurden die Schüler von der Gymnasiallehrerin für Geschichte, Aysegül Aksit, die in Berlin die Einladung ausgesprochen hatte. Im Anschluss an die Präsentation stand der prominente Gast Schülern Rede und Antwort. Bas lobte die Ergebnisse als »Erinnerungsarbeit für nachfolgende Generationen, die von jungen Menschen an junge Menschen weitergegeben« werden müssten. Dies habe die Schülergruppe ganz im Sinne von Friedländers Mahnung »Werden Sie die Zeitzeugen, die wir nicht mehr lange sein können« hervorragend umgesetzt. An die Bundesländer appellierte sie, die »Erinnerungskultur« besser in den allgemeinen Bildungsauftrag zu integrieren. Dies sei dringend geboten, so Bas, denn auch auf der politischen Bühne sei festzustellen: »Ich mache mir Sorgen, dass Kräfte zulegen, die die Demokratie angreifen.«

Ausgezeichnet: Das Hessische Wirtschaftsministerium hat zwei Odenwälder Kommunen in den Kreis der nun 24 Tourismusorte aufgenommen. Dabei handelt es sich um Michelstadt und die Gemeinde Wald-Michelbach im Landkreis Bergstraße. Entscheidendes Merkmal ist, dass Kommunen mit dem Titel einen zweckgebundenen Tourismusbeitrag erheben dürfen. Für eine erfolgreiche Bewerbung ist es erforderlich, dass der Ort mindestens doppelt so viele Übernachtungen wie Einwohner vorweisen muss. In der Meldung heißt es weiter: »Ferner müssen sie sich durch ihre landschaftlich bevorzugte Lage und bedeutende kulturelle Einrichtungen wie Museen und Theater, internationalen Veranstaltungen oder sonstigen bedeutenden Freizeiteinrichtungen von überörtlicher Bedeutung oder durch geeignete Angebote für Naherholung von anderen Orten abheben.«

Die Erhebung eines Tourismusbeitrags von Übernachtungsgästen muss zweckgebunden in die touristische Infrastruktur und das Tourismusmarketing fließen. Details müssen die Kommunen in einer Satzung festlegen, lautet die Vorgabe aus Wiesbaden. Aus Michelstadt heißt es dazu, dass nach Worten von Bürgermeister Tobias Robischon momentan nicht beabsichtigt sei, einen Tourismusbeitrag einzuführen. Ziel der Bewerbung sei es gewesen, »die besonderen Qualitäten von Michelstadt« hervorzuheben.

Zugeschlagen: Was am Mittwoch vergangener Woche in aller Frühe auf einer Weide im Mossautaler Ortsteil Güttersbach geschehen ist, lässt nichts Gutes ahnen. Der Vorsitzende des Schäfervereins Odenwaldkreis, Bernd Keller (Michelstadt), sieht mit dem Vorfall ein weiteres Mal die Weidetierhaltung im Odenwald, wie man sie seit Generationen kennt, in ihrer Existenz bedroht. Das Odenwälder Echo hat berichtet, dass der Tod eines neugeborenen Kalbs eindeutig auf einen Wolfsriss zurückzuführen sei. Dies hätten Videoaufzeichnungen bestätigt. Am Abend wurde auf einer anderen Weide ein totes Kälbchen entdeckt. Untersucht werde derzeit noch, ob auch das zweite Tier Opfer des Wolfsangriffs geworden ist.

Das Videomaterial wurde vom Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ausgewertet. Auch habe der zuständige Wolfsbeauftragte DNA-Spuren feststellen und die Proben zur Auswertung an ein Labor weitergeleitet. Ein Ergebnis stehe noch aus. Für Keller handelt es sich um eine Gefahr, die im Odenwald im August 2017 nachweislich ihren Anfang genommen hat. Damals hatte ein Fotograf zum ersten Mal einen Wolf zu Gesicht bekommen und zufällig Aufnahmen von dem scheuen Tier machen können. Nachweislich im November desselben Jahres hatte dieses Tier sieben Schafe eines Züchters aus Kirchzell gerissen und sechs weitere schwer verletzt. Der erste »Odenwaldwolf« wurde später in Baden-Württemberg gesichtet, wo er auch ums Leben gekommen war. Seitdem wurden immer mal wieder Einzeltiere im Odenwald gesichtet, nicht zuletzt deswegen, weil Weidetiere zu Schaden kamen.

