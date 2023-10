Bürgstädter Mainmetall ist seit 75 Jahren "Lager der Fachhandwerker"

25 Standorte in vier Bundesländern

Bürgstadt 18.10.2023 - 14:34 Uhr 3 Min.

Die Mainmetall-Geschäftsführer Andreas (links) und Tobias Leeger in ihrem Hochregallager bzw. vor der Lkw-Flotte am Firmensitz Bürgstadt.

»Die Politik hat große Unruhe auf den Märkten verursacht«, sagt Andreas Leeger mit Blick auf die aufgeregte Debatte um das sogenannte Heizungsgesetz. Für den Großhändler war gleich bei den ersten Meldungen über ein bevorstehende Verbot von Ölheizungen ab 2024 klar: Wir müssen Ölheizungen bestellen.

»Das haben wir dann auch sofort getan und hatten doch zu wenig«, sagt Leeger. Seither fahre die Heizungsindustrie Sonderschichten und in der Sanitärindustrie gebe es Kurzarbeit. »Wer gerade noch schnell seine Heizung erneuert, stellt die Pläne für die Badsanierung zurück«, beschreibt der Mainmetall-Geschäftsführer die altbekannte Weisheit, dass die Menschen ihr Geld eben nur einmal ausgeben können.

75 Jahre stetiges Wachstum

Bei Bürgstädter Großhändler sorgt das dafür, dass sich manche Lager-Artikel schneller drehen und andere langsamer - insgesamt aber ist die Nachfrage hoch, die Geschäfte laufen gut - wie eigentlich immer in den 75 Jahren Firmengeschichte, die von stetigem Wachstum geprägt waren.

Während der Pandemie-Jahre waren Materialmangel und Lieferengpässe die großen Probleme der Baubranche. Bei Mainmetall erinnerte das an die Anfänge: Im Jahr 1948 herrschte in Bürgstadt wie in ganz Nachkriegsdeutschland einerseits Aufbruchstimmung, aber auch Mangel. Fast alle Fachhandwerker hatten Schwierigkeiten die benötigten Materialien zu beschaffen.

Neustart in Bürgstadt

In dieser Situation gründete Philipp Bohlig, der Großvater und Urgroßvater der heutigen Geschäftsführer, einen Großhandel für sanitäre Einrichtungen, Metalle, Röhren, Pumpen und Kanalartikel. Bohlig war bereits seit den 1930er Jahren in der Branche, doch in Erfurt unter sowjetischer Besatzung hatte er für sein Unternehmen keine Zukunft gesehen, im Osten die Zelte abgebrochen und den Neubeginn in Bürgstadt gewagt. Viel hatte er nicht mitnehmen dürfen, aber sein Startkapital war in der damalige Zeit mehr wert als Geld: Es hatte zwei Lastwagenladungen Material aus seinen Lagerbeständen mit nach Bürgstadt gebracht.

Dass Bohlig hatte und weiterhin beschaffen konnte, was die Sanitär- und Heizungsbranche so dringend brauchte, ist bis heute noch die Basis für Erfolg und Wachstum von Mainmetall. »Wir haben ja keine Produkte, die's nirgendwo anders «gibt«, beschreibt Tobias Leeger die Firmenphilosophie, »aber unser Kunden wissen, dass sie bei uns das Material bekommen, das sie auf ihren Baustellen brauchen.« 38.000 verschiedene Artikel habe man auf Lager; von den wesentlichen bislang einen Zwei- bis Drei-Monatsbedarf. »Das haben wir aktuell auf den Halbjahresbedarf erhöht«, sagt Leeger.

Von Bürgstadt aus wird das Rhein-Main-Gebiet beliefert, von den beiden anderen Zentrallagern in Bretnig und Dessau Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin; im 100-Kilometer-Radius tagesaktuell. Kurze Wege sind Teil der Firmenphilosophie und des Serviceversprechens: Was die Handwerksfirmen im Tagesverlauf bestellen, wird noch am Abend kommissioniert. Ab 4:30 Uhr am anderen Morgen starten dann die Lastwagen und liefern das Material bis 8:30 Uhr aus; an die Handwerksfirmen oder direkt auf die Baustellen.

Service und Beratung

Warenverfügbarkeit, aber auch Service, nennt Andreas Leeger als die entscheidenden Faktoren für das stetige Wachstum seines Unternehmens. Zum Service gehört nicht nur Auslieferung, sondern auch eine umfassende Beratung: Schon 1960 eröffnete Mainmetall in Bürgstadt die erste Bäderausstellung, in die Fachhandwerker ihre Kunden schicken können, damit Waschbecken, Badewanne und Toilette nicht nur aus dem Katalog bestellt werden müssen.

Heute sind es zehn Bad- und Fliesenausstellungen. Dazu kommen noch fünf Energiesparzentren - kurz »Enerz« - mit umfassenden Ausstellungen und Beratungsangeboten rund ums umweltverträgliche und energiesparende Heizen und Wohnen.

Öl- oder Gasheizungen, Scheitholz oder Pellets, Warmwasser- oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? Die Frage lässt nicht nur Häuslebauer und -sanierer, sondern längst auch Fachhandwerker grübeln. Fachkräftemangel und Vollauslastung haben längst dazu geführt, dass vor allem kleinere Handwerksfirmen Schwierigkeiten haben, mit der dynamischen technischen Entwicklung Schritt zu halten. »Für die sind wir inzwischen ein kleine Akademie geworden«, beschreibt Andreas Leeger das Dienstleistungsangebot: Mainmetall bietet vor Ort Fachvorträge und organisiert Schulungen.

Genauso wichtig auf dem Feld Dienstleistung ist die Fachkenntnis der Verkäufer. »Eine neue Warmwasserversorgung hat sehr, sehr viele Komponenten«, erklärt Tobias Leeger. Deshalb gehe man mit allen Kunden die Bestelllisten durch, damit der neue Heizkessel die passende Steuerung und Pumpen erhält: »Wir bekommen ja die direkte Rückmeldung, was auf den Baustelle gepasst hat und was nicht nicht und geben das natürlich in der Beratung auch weiter.«

Der anstehende Generationswechsel im Familienunternehmen ist gut vorbereitet. Tobias Leeger war 2010 -nach Abschluss seines Betriebswirtschaftsstudium in den USA - in die Firma eingetreten und arbeitete sich in allen Abteilungen und allen Standorten ein. Seit 2016 ist er Geschäftsführer und verantwortet die Bereiche Logistik und Digitalisierung. Andreas Leeger (65) hat nach über 40 Jahren als Geschäftsführer seinen Rückzug für Ende 2024 angekündigt und die Firmenleitung deshalb schon jetzt verstärkt. Als kaufmännischer Geschäftsführer ist seit 1. Oktober Stefan Hasenstab im Unternehmen, der dann ab 2025 mit Tobias Leeger die neue Zweierspitze bildet.

GEORG KÜMMEL

Zahlen und Fakten: Mainmetall Lagerfläche: 28.000 Quadratmeter in den drei großen Logistikzentren in Bürgstadt, Desssau und Bretnig. Sortiment: 610.000 Produkte (zwei Millionen bestellbare Artikel) Logistik: 90 Liefer-Lastwagen; 220 Mitarbeitende; jährlich 3,6 Millionen Kilometer Auslieferungsfahrten Schnelllager: 25 Ausstellungen: zehn Bad- und Fliesenausstellungen; fünf Energiesparzentren "Enerz" Mitarbeitende: 740; davon 80 Auszubildende