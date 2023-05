Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bürgstadt: Viel Lob für neu gestaltetes Museum

Geschichte: Bürgermeister würdigt Heimatverein

Bürgstadt 07.05.2023 - 14:26 Uhr 2 Min.

Bürgstadt, Museum Wiedereröffnung Foto: Annegret Schmitz BU: viel Lob gab es von den Besuchern für die Umgestaltung des Bürgstadter Museums

Im Rahmen einer kleinen Wiedereröffnungsfeier würdigte Bürgermeister Thomas Grün die Initiative des Heimat- und Geschichtsvereins, dem in die Jahre gekommenen Museum ein neues Konzept und einen neuen Anstrich zu verpassen. Hier galt sein besonderer Dank dem zweiten Vorsitzenden des Vereins, Otto Reichert, der Ideengeber, Planer, Organisator und »Bauleiter« der im September gestarteten Umgestaltung der Räumlichkeiten war.

Die stellvertretende Landrätin Monika Wolf-Pleßmann lobte die Neugestaltung: »Bürgstadt hat das Glück, dass es einen Verein hat, der altes Wissen für die nachfolgenden Generationen konserviert, sodass es nicht in Vergessenheit geraten kann«.

Zeitreise statt Vitrine

Bernhard Stolz, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins sprach den starken Besucherrückgang in den letzten Jahren im Museum an. Mit dem neuen Konzept sei man nun »weg vom Vitrinenmuseum« und nehme die Besuchern im ersten Stock nun mit auf eine Zeitreise von der Frühzeit bis ins 20. Jahrhundert.

Man habe aber auch besondere Persönlichkeiten der Marktgemeinde Raum gegeben und präsentiere eine alte Schreinerwerkstatt, ein für Bürgstadt wichtiges Handwerk. Im Erdgeschoss wurden die Themen Weinbau, Sandstein und Tabak auf das wesentlich reduziert und neu verpackt. Auch sein Dank galt Otto Reichert, der die Umgestaltung mit so viel Herzblut betrieben habe, »dass er wohl alle Vornamen der verbauten Schrauben kennt«, so Stolz mit einem Augenzwinkern. »Bürgstadt hat ein weiteres Kleinod«, so Stolz.

Aufgrund einer Schließanlage und mit einer Videoüberwachung ausgestattet, bietet das Museum nun erweiterte Öffnungszeiten, die künftig wieder viele Besucher anlocken, so der Wunsch von Stolz, der dem Chor »Die Singvögel vom Untermain« für die musikalische Gestaltung der Feierstunde dankte und darauf verwies, dass auch Kurt Becker und die Singvögel im Museum präsentiert werden.

Es haben ihm einfach Spaß gemacht, das Museum neu zu konzeptionieren, reagierte Otto Reichert auf das Lob. Was zunächst nur für die erste Etage geplant war, erweiterte sich schnell auf das ganze Museum, gestand er. »Aber es sollte kein Flickwerk entstehen, sondern ein Gesamtkonzept umgesetzt werden«.

Er dankte besonders der Marktgemeinde für das Vertrauen und für die Finanzierung der Maßnahme, die ohne Fördermittel gestemmt wurde. Des weiteren würdigte er die Firmen, die ihre Arbeiten nicht in Rechnung gestellt hatten sowie den Bauhof und die Vereinskollegen, die tatkräftig mit anpackten. Als Überraschung präsentierte Otto Reichert schließlich noch eine Dauerleihgabe des Kirchenhistorikers Dr. Markus Schmitt: eine Speisekarte des Bayerischen Königshofes vom 4. Februar 1914, wo als Weinbegleitung ein 1911er Frühburgunder aus Bürgstadt zu finden ist. Im Anschluss an die Feierstunde hatten die Gäste Gelegenheit, sich bei einem Rundgang durch das Museum einen Eindruck von dem neuen Ambiente zu verschaffen. Das Museum ist nun von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Annegret Schmitz