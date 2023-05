Bürgstadt investiert in Schule und Kita

Haushalt 2023 verabschiedet

Bürgstadt 11.05.2023 - 14:30 Uhr 3 Min.

Bürgstadt, Schule, Sanierung Foto: Annegret Schmitz BU: Der größte Posten auf der Ausgabenseite des Bürgstadter Haushalts betrift die Sanierung der Schule.

Zum Ausgleich des Haushalts ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von gut 1,6 Milllionen Euro erforderlich, so dass sich die Pro-Kopf-Verschuldung verdoppelt und auf knapp 685 Euro ansteigt, was wiederum dem Landesdurchschnitt entspricht.

Die Gesamtverschuldung Bürgstadts verdoppelt sich ebenfalls und beläuft sich zum Jahresende 2023 auf knapp drei Millionen Euro. Die Hebesätze für Grund-und Gewerbesteuer bleiben unverändert bei 340 Prozent. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf eine Million angesetzt.

Grün: Schwierige Gemengelage

»Die Schulsanierung und die Kindergartenerweiterung sind die größten Projekte, die Bürgstadt in den letzten Jahren zu stemmen hat«, erklärte Bürgermeister Thomas Grün in seiner Erklärung zu Haushalt 2023. Es sei daher unerlässlich, mit den vorhandenen Mitteln nachhaltig und verantwortungsvoll umzugehen, damit »uns die Schulden nicht über den Kopf wachsen«, so Grün. Die durch Krieg, Inflation und Energiekrise entstandene »Gemengelage« mache es schwierig,vorauszuschauen und zu planen. Fragliche Materialverfügbarkeit und die exorbitant gestiegenen Preise für Material und Energie machten die Lage nicht einfacher. Erschwerend hinzu komme,dass man sich in Deutschland »zu Tode verwalte und reguliere«.

Angesichts dessen sei es schwer, eine Prognose für die Entwicklung der Marktgemeinde abzugeben. Er plädierte dafür, die auf die mögliche Zukunft Bürgstadts ausgerichtete Planung so gut es geht umzusetzen. Dazu gehört die Schulsanierung, die wie geplant gut voran geht. Bei der Erweiterung des Kindergartens soll nun zeitnah mit der Bautätigkeit begonnen werden.

Auf der »To-do-Liste« für die nächsten Jahre stehen die Sanierung der Hauptstraße, das Hundsrück-Projekt. Die Kanalsanierung wird noch länger ein Thema bleiben und die Vorbereitungen zu Erschließung des Neubaugebiets Buschenweg gehen in die Umlegungsphase. Bei der großen Zahl an Zukunftsinvestitionen »werden wir die Ausgaben genauestensbeleuchten und die zur Verfügung stehenden Mittel maßvoll und nachhaltig verwenden«, so sein Versprechen.

Stimmen der Fraktionen

Der Haushaltsplan zeige eindrucksvoll auf, welch Vielzahl anGroßprojekten aktuell umgesetzt werden, befand Dieter Braun, der die Ausführung des UWG-Fraktionssprechers Peter Neuberger verlas. Neben den umfangreichen Investitionen in die Großprojekte Schule und Kindergarten müsse in diesem Jahr erneut in die Instandhaltung und den Ausbau der gemeindlichen Infrastruktur wie Kanäle, Straßen und öffentliche Einrichtungen, sowie den sozialen Zusammenhaltinvestiert werden. Dies sei wichtig, um auch für die Zukunft solideaufgestellt zu sein und einen sogenannten Investitionsstau zu vermeiden, so Neuberger in seiner Stellungnahme.

Für die CSU-Fraktion sprach Max-Josef Eck, der feststellte, dass Bürgstadt aufgrund der staatlichen Förderprogramme die Coronakrise finanziell gut überstanden habe. Er befürchtet jedoch, dass angesichts der freien Finanzspanne von 850.000 Euro künftige Vorhaben nur noch über Kredite finanziert werden können, eine Finanzierung fast zum Nulltarif sei mittlerweile nicht mehr möglich.Die Zinsbelastung werde dadurch in Zukunft wieder zunehmen, was man bei den laufenden und zukünftigen Projekten mehr denn je als Kostenfaktor im Auge behalten müsse. Angesichts steigender Gewerbesteuereinnahmen kam Eck zu dem Schluss: »Wir haben eine robuste Wirtschaft, wir haben deswegen zum Glück kein Einnahmenproblem, Bürgstadt hat seit Jahren ein Ausgabenproblem«.Beide Fraktionen signalisierten, ebenso wie Marianne Krommer (ÖDP/SPD/Grüne), Zustimmung zum Haushalt.

Annegret Schmitz

Zahlen und Fakten: Bürgstadter Haushalt 2023 Verwaltungshaushalt: Auf der Einnahmeseite des Verwaltungshaushaltes steht als größter Posten ein Ansatz von 4,5 Millionen bei der Gewerbesteuer. Auch beim Anteil an der Einkommensteuer erwartet man bei 2,8 Millionen ein Plus von 150.000 Euro. Ähnlich wie im Vorjahr wird bei der Grundsteuer mit einer Einnahme von 700.000 Euro kalkuliert, erklärte der geschäftsführende Beamte Thomas Hofmann. Bei den Kanalbenutzungsgebühren liegt der Ansatz bei einer halben Million. Der größte Posten auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts sind die Personalkosten, die allein für Bürgstadt 3,4 Millionen betragen. Ein weiteres Loch reißt die Kreisumlage mit 301 Millionen in die Kasse. Die Umlage an die VG Erftal beträgt 810.000 Euro. Es ergibt sich eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.069.600 Euro. Da die gesetzlichvorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe einer Tilgungsleistung in Bürgstadt bei 211.700 Euro liegt, bleibt eine freie Finanzspanne von 857.900 Euro. Vermögenshaushalt: Im Vermögenshaushalt steht die größte Investition mit drei Millionen in der Schule im Haushaltsplan, der Um- und Neubau des Kindergartens soll 1,7 Millionen verschlingen und die Erschließung des Neubaugebiets »Buschenweg« ist mit 1,6 Millionen veranschlagt, hinzu kommt dort noch Kanalbau in Höhe von 710.000 Euro. Für die Klimatisierung der Mittelmühle sind 100.000 Euro vorgesehen. Für den Erwerb von Grundstücken unter anderem im Neubaugebiet findet sich im Haushalt eine Million. Weiter sind Sanierungen am Rathaus geplant, bei der Feuerwehr sind Anschaffungen nötig und auch heuer stehen 300.000 Euro als freiwilliger Sanierungsbeitrag für das Erftalbad im Haushalt. Auf der Einnahmenseite des Vermögenshaushalts findet sich der Zuschuss für die Schulsanierung in Höhe von 850.000 Euro, die Schulen Eichenbühl, Neunkirchen und Collenberg beteiligen sich mit 927.000 Euro an der Sanierungsmaßnahme, so dass neben der Zuführung zum Verwaltungshaushalt in Höhe einer guten Million weitere 6,3 Millionen aus den Rücklagen entnommen werden können. Dieser Betrag resultiert aus Mehreinnahmen beziehungsweise Mindereinnahmen aufgrund nicht realisierter Maßnahmen.

Gemeinderat in Kürze Friedhofserweiterung: Bürgermeister Thomas Grün informierte die Räte, dass die Erweiterung des Friedhofs abgeschlossen ist und am Sonntag nach dem Gottesdienst eingesegnet wird. Der Zaun am Main-Spielplatz ist ebenfalls fertiggestellt. Schilder: Nils Berberich (UWG) wies darauf hin, dass die Hinweisschilder am Mainspielplatz etwas geschickter platziert werden sollten. Der Bürgermeister will das veranlassen. Projektliste: Matthias Helmstetter (CSU) reklamierte die nicht erfolgte Aktualisierung der Projektliste, die jeweils zur Gemeinderatssitzung auf dem neuesten Stand sein soll. Bürgermeister Thomas Grün nahm die Kritik an und erklärte, dass sich während der Aktualisierung wichtige Dinge ergeben hätten, die in diesem Fall Priorität hatten.