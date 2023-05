Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bürgstadt bekommt einen Kunstrasenplatz

Gemeinderat: Organisch-mineralischer Belag und Rollrasen fallen durch - Arbeiten bis Oktober geplant

Bürgstadt 24.05.2023 - 09:56 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Entscheidung, wie der Bolzplatz am »Trieb« attraktiver und ganzjährig bespielbar ausgestattet werden sollte, hat eine längere Geschichte. Zunächst hatte die CSU-Fraktion die Idee, einen Soccer Court errichten zu lassen. Dies wurde ausunterschiedlichen Gründen nicht weiter verfolgt. Es blieb die Frage: Wie gestalten wir den Platz möglichst kostengünstig, ohne dass der Tormann im Schlamm und Pfützen stehen muss?

Im Januar hatte der Rat drei Ausführungsvarianten von 50.000 bis 130.000 Euro zur Wahl, die aber nicht recht überzeugen konnten, beziehungsweise einfach zu teuer waren. Ein kleiner Arbeitskreis aus Gemeinderäten nahm sich des Themas an und so standen dem Gremium am Dienstag wiederum drei Möglichkeiten zur Ertüchtigung des Platzes zur Auswahl.

Drei neue Vorschläge

Die günstigste Version war ein Bolzplatzbelag mit elastischem, organisch-mineralischem Belag, eine Art Hackschnitzel für knapp 52.000 Euro, die Ausführung mit gebrochenem Steinmaterial lag bei knapp 55.000 Euro, ein Natur-/Rollrasen lag bei 59.000 Euro und der Bolzplatz mit Kunstrasen sollte 82.000 Euro kosten. Bürgermeister Thomas Grün erklärte, dass aufgrund des defekten Unterbaus bei allen Varianten zunächst dieser neu hergestellt werden muss, was mit 45.000 Euro zu Buche schlägt, in allen Kostenvoranschlägen aberberücksichtigt ist.

Er wies darauf hin, dass sowohl der Rollrasen als auch der Kunstrasen gepflegt werden müssen, was Kosten nach sich zieht. Er machte keinen Hehl daraus, dass 82.000 Euro für einen Bolzplatz viel Geld ist, und es seiner Meinung nach »auch andersgehen müsse«. Dieter Braun (UWG) verwies darauf, dass viel Geld in die Attraktivierung der Kinderspielplätze gesteckt wurde und wird, die Churfrankenvinothek und Mittelmühle subventioniert werden und fand, dass »diese Altersgruppe« bisher durchs Rasten gefallen ist. Die 82.000 Euro seien eine einmalige Investition, der er zustimmen werde.

Marianne Krommer (ÖDP/Die Grünen/SPD) wollte wissen, ob der Kunstrasen Mikroplastik enthält mit dem Hinweis »Wir sind plastikverseucht« und ob es Erfahrungen mit dem mineralischen Belag gebe. Gerhard Balles (CSU), der dem Arbeitskreis angehörte, versicherte, dass der Kunstrasen ohne Mikroplastik auskommt, biologisch abbaubar sei und den Vorteil hat, ganzjährig bespielbar zu sein. Peter Neuberger (UWG) erklärte aus seiner Fußballer-Erfahrung, dass der mineralische Belag aus seiner Sicht eher nicht geeignet ist. Matthias Helmstetter (CSU) wies darauf hin, dass in der letzten Sitzung bei der Haushaltsverabschiedung 70.000 Euro für den Bolzplatz eingestellt wurden und forderte, die Mehrkosten von 12.000 Euro bei den anderen Spielplätzen einzusparen.

Mehrheit stimmt für Kunstrasen

Die Abstimmung ergab, dass nur Marianne Krommer und Thomas Grün den Rollrasen favorisierten, sodass der Rat gegen diese beiden Stimmen die Variante mit dem Kunstrasen mehrheitlich beschloss.

Bürgermeister Thomas Grün erklärte abschließend, dass es sehr schwierig gewesen sei, Angebote für den Unterbau zu erhalten, was den längeren Zeitraum bis zur Entscheidung erklärt. Er kündigte an, dass die Arbeiten bis zum September/Oktober ausgeführt sein sollen.

asz

Gemeinderat Bürgstadt in Kürze Gemeinderat Bürgstadt in Kürze Bürgstadt. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Gemeinderat noch über diese Themen beraten: VHS: Die Marktgemeinde muss für die Teilnehmer an Volkshochschulkursen, die in Bürgstadt zuhause sind, 5500 Euro für das Jahr 2022 zahlen. Dies ergab die Abrechnung der Volkshochschule Miltenberg (VHS). Auf Nachfrage von Marianne Krommer (ÖP/Die Grünen/SPD), warum die Ausgaben deutlich niedriger waren als noch im Vorjahr, stellte sich heraus, dass die Stelle des Geschäftsführers nicht besetzt war und sich dies bei den Personalkosten ausgewirkt hat. Die Stadt Miltenberg wies darauf hin, dass die VHS einen Verbund mit einer anderen VHS ansteuert, um zukunftsfähig zu bleiben. Man werden die beteiligten Kommunen auf dem laufenden halten. Friedhof: Burkhard Neuberger (CSU) fragte an, warum die Qualität der Wege auf den neuen Friedhofsteil und der Urnengrabfläche deutlich fester und Rollstuhl- und Rollatorgeeigneter ist, als auf den Hauptwegen des Friedhofs, die ja im letzten Jahr neu gemacht wurden. Ob das noch einmal geprüft werden können. Bürgermeister Thomas Grün erklärte, dass die Schleppkurven schon nachgebessert wurden, will es aber prüfen lassen. Schulsanierung: Aus Nichtöffentlicher Sitzung gab der Geschäftsstellenleiter Thomas Hofmann bekannt, dass eine Anzahl Gewerke für die Generalsanierung der Grund- und Mittelschule vergeben wurden. Eine mobile Trennwand liefert die Firm Dorma Hüppe in Ocholt zum Preis von 10.600 Euro. Die Schreinerarbeiten Innentüren erledigt die Firma Weidinger, Schweinberg, zum Preis von 76.500 Euro. Der elastische Boden kommt von der Firma Jochen Winkler, Altenbuch, zum Preis von 143.000 Euro. Die Trockenarbeiten "Decken" führt das Malerteam Stefan Eck, Amorbach, zum Preis von 130.000 Euro aus. Mit den Fliesenarbeiten wurde die Firma Michael Lamott, Kreuzwertheim, bei einem Preis von 54.000 Euro beauftragt. Das Gewerk "Maler- und Tapezierarbeiten" ging an die Firma Peter Becker zum Preis von 114.500 Euro. asz