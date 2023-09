Sei­nen 60. Ge­burts­tag fei­ert heu­te Eschaus Bür­ger­meis­ter Ger­hard Rüth. Der CSU-Po­li­ti­ker, der fast 39 Jah­re in lei­ten­den Po­si­tio­nen im Mil­ten­ber­ger Land­rat­s­amt tä­tig war, steht seit 2020 an der Spit­ze des Mark­tes Eschau. Ger­hard Rüth wur­de am 15. Sep­tem­ber 1963 in Er­len­bach ge­bo­ren.