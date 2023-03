Er­folg für die El­tern­in­i­tia­ti­ve zum Er­halt der Mil­ten­ber­ger Grund­schu­le an ih­rem jet­zi­gen Stand­ort. Ihr Bür­ger­be­geh­ren ist zu­läs­sig, die Zahl der er­for­der­li­chen Un­ter­schrif­ten wur­de ums dop­pel­te über­trof­fen. Das hat der Stadt­rat noch Prü­fung durch die Ver­wal­tung am Mitt­woch be­stä­tigt. Am 25. Ju­ni kommt es da­mit zum Bür­ger­ent­scheid.