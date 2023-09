Bürgerenergie plant vier Windkraftanlagen in Hardheim

Blick in den Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 19.09.2023

Wann sich bei Hardheim-Bretzingen neue Windräder werden drehen können, ist ungewiss. Der Gemeinderat stimmte dem Bau zwar zu. Es stehen aber noch juristische Entscheidungen aus.

Umwelt: Der Hardheimer Gemeinderat hat bei seiner vergangenen Sitzung kleine Änderungen an den schon genehmigten Windkrafträdern beschlossen. Diese will die Firme »EE Bürgerenergie Hardheim« auf dem Gewann »Kornberg-Dreimärker« betreiben. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, sollen die Windräder einige Zentimeter höher werden als ursprünglich vorgesehen. Die Nennleistung erhöht sich von 4,2 auf 4,26 Megawatt.

Der Bretzinger Ortsvorsteher hatte geraten, die Entscheidung zu vertagen, bis eine Gerichtsentscheidung über die Rechtmäßigkeit der Anlagen vorliege. Denn durch den Betrieb der Windräder würden Schallschutzbestimmungen nicht eingehalten. Das Gremium fasste trotzdem seinen Beschluss. Wegen der genehmigten technischen Veränderungen will der Betreiber nur vier statt ursprünglich fünf Anlagen errichten.

Einzelhandel: Der Hardheimer Gemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung beschlossen, die Bebauungspläne für das ehemalige Eirich-Areal zu ändern. Damit können dort ein Aldi-Markt und ein Rewe-Markt gebaut werden. Damit kann es mit der Wiederbelebung des Erfaparks losgehen. Zunächst muss das Landratsamt die Änderungen genehmigen. Dann wird in Hardheim über die Baupläne der beiden Investoren entschieden. Erst dann können die Bagger rollen.

Freizeit: Der Mudauer Laurentius-Markt hat am Wochenende wieder in gewohnter Größe stattgefunden. Bei Sonnenscheinwetter besuchten viele Menschen den Markt in der Odenwaldgemeinde. Gewerbetreibende stellten aus und boten ihre Waren zum Kauf an. Außerdem beteiligten sich viele örtliche Vereine, Kleinkünstler und Hobbytreibende mit Ständen an dem Straßenfest in der Mudauer Innenstadt. ber

Martin Bernhard