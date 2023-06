Bürger im Kreis Miltenberg für Engagement ausgezeichnet

Hintergrund: Herausragende Ehrungen

Albert Franz (Erlenbach) hat das Bundesverdienstkreuz bereits erhalten. Sein Einsatz für den Wirtschaftsstandort, insbesondere für das Industriecenter Obernburg (ICO) in der Metropolregion Rhein-Main, wurde im Rahmen des Ehrenabends noch einmal gewürdigt. »Viel zu viel Ehre für einen Einzelnen allein«, kommentierte Franz. Nur in einem Miteinander komme es zu guten Lösungen.

Weiterhin bereits erhalten hat Nilüfer Ulusoy (Klingenberg) den bayerischen Verdienstorden als Gründerin und Vorsitzende des Vereins »Frauen für Frauen«, der sich im Schwerpunkt für die Integration von Frauen einsetzt. Den bayerischen Verfassungsorden hat Klaus Fertig (Amorbach) erhalten, der sich seit vielen Jahren um die Pflege seiner Frau kümmert, die an einer schweren Form der Multiplen Sklerose erkrankt ist, und der sich darüber hinaus in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert hat. Die hessische Rettungsmedaille war an Marcel Heinz (Collenberg) ausgehändigt worden, der seine Partnerin unter Einsatz seines eigenen Lebens vor einem Mordanschlag gerettet hatte.

Für die Pflege ihrer demenzkranken Schwiegermutter und die daraus entstandene Gründung einer Selbsthilfegruppe für Angehörige und Menschen mit Demenz sowie die Mitarbeit in vernetzten Organisationen erhielt Rosalinde Hock (Niedernberg) die Auszeichnung »Weißer Engel«.

Der Sonderpreis des Landrats geht in diesem Jahr an Dieter Meesmann (Bürgstadt), der vor mehr als 40 Jahren die Herzsportgruppe in Elsenfeld gegründet und geleitet hat, weitere Gruppen initiierte und sich bis ins hohe Alter in vielen Vereinen engagierte. Weiterhin hat er sich aktiv für das Gesundheitsprogramm »Klaro« zur Gesundheitsförderung von Kindern eingebracht.

Der Ehrenpreis ist die höchstmögliche Auszeichnung des Landkreises. Ihn erhielten Beate Höltermann (Erlenbach), die sich im Bund Naturschutz, in der evangelischen Kirche, im Eine-Welt-Laden und im Pflegenetz sowie im Seniorenbeirat engagiert.

Karin Vogel (Erlenbach) repräsentiert seit 1985 das Engagement der Arbeiterwohlfahrt in ihrer Heimatstadt und im Landkreis. Unter anderem hat sie das Seniorenkino in der Erlenbacher Kino Passage ins Leben gerufen und ist als Betroffene in der Selbsthilfegruppe für Menschen mit dem Polio-Syndrom engagiert. In vielen Bereichen des Bayerischen Roten Kreuzes auf örtlicher und überregionaler Ebene ist Claudia Zang (Kirchzell) engagiert. Sie hat Lehrgänge organisiert und trägt Verantwortung in Vorstandstätigkeiten.

Einen weiteren Ehrenpreis erhielt Klaus Ottenbreit (Kleinwallstadt). Unter anderem dirigiert er seit 60 Jahren die Chorvereinigung Erlenbach, ist stellvertretender Vorsitzender des Freundeskreises der städtischen Musikschule Erlenbach und betreut die integrative Freizeitgruppe »Wanderfalken« des Vereins Lebenshilfe.

Für den praktischen Naturschutz setzt sich Winfried Korn (Sulzbach) ein. Er ist seit 1975 aktives Mitglied im Landesbund für Vogelschutz und seit 1995 auch Mitglied im Bund Naturschutz. In verschiedenen Projekten führt er Jugendliche an den praktischen Naturschutz heran. ()