Bühne frei fürs Publikum im Miltenberger Liqueurtheater

Hop­pa­la. Da­mit hat­ten nicht al­le Zu­schau­er im Li­qu­eur­thea­ter in der Mil­ten­ber­ger Fi­scher­gas­se ge­rech­net: Plötz­lich ste­cken sie selbst im Ko­s­tüm und mit­ten im Stück. Das Hal­lo ist groß, Han­dy­ka­me­ras wer­den ge­zückt, lau­tes Ge­läch­ter füllt das kleins­te Thea­ter der Welt, wäh­rend die bunt zu­sam­men­ge­wür­fel­ten Gäs­te krum­me Na­sen, wu­sche­li­ge Bär­te, schrä­ge Bril­len und Pe­rü­cken auf­set­zen. »Die Grimms - mehr als mär­chen­haft« hat am Sams­tag ei­ne amü­san­te Pre­mie­re ge­fei­ert. Aber ei­gent­lich ist das, was Ma­rén Di­née und Cle­mens Bau­er mit ih­rem Pu­b­li­kum auf die Bei­ne stel­len, je­des Mal ei­ne Ur­auf­füh­rung.