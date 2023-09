Buchener Schützenmarkt ist eröffnet

Blick in den Odenwald: Bürgermeister Roland Burger zapft an - Gefeiert wird noch bis Sonntag, 10. September

Mit dem Fassanstich im Festzelt hat Bürgermeister Roland Burger den Buchener Schützenmarkt eröffnet.

Freizeit: Mit dem Festumzug der Vereine und dem Bieranstich im Festzelt ist am Samstagnachmittag der 194. Buchener Schützenmarkt offiziell eröffnet worden. Trotz eines Regenschauers kurz vor Beginn des Umzugs säumten viele Menschen die Marktstraße. Stadtkapelle, Musikverein Eberstadt und die Wirtshausmusikanten Walldürn und Umgebung spielten auf, Umzugsteilnehmer und Zuschauer sangen und klatschten teilweise mit. Im Festzelt stach Bürgermeister Roland Burger routiniert das Fass mit dem Jubiläumsbier zum Buchener Stadtjubiläum an, das in diesem Jahr im Festzelt ausgeschenkt wird. Dabei unterstützte ihn erstmals Moritz Bauer, Geschäftsführer der Distelhäuser Brauerei. Der Schützenmarkt auf dem Musterplatz in Buchen dauert noch bis Sonntag, 10. September.

Hip-Hop: Die Nachwuchsgruppe X-Ception mit Mitgliedern unter 18 Jahren ertanzte sich bei der Weltmeisterschaft im englischen Blackpool den Vize-Weltmeistertitel. Im Veranstaltungskomplex Winter Gardens mit einem der größten Opern-Sälen Englands maßen sich 324 Tanzgruppen aus der ganzen Welt in unterschiedlichen Kategorien. Für den Finaltag hatten sich zwei Buchener Gruppen und drei Solotänzer qualifiziert. Next Level erreichte Platz sieben. Luis Jakob (Ü18 Novice) ertanzte sich bei 54 Konkurrenten Platz 3 und Max Wisner (Ü18 Intermediate) bei 42 Konkurrenten Platz 6 sowie Daniel Jakob (U18 Novice) unter 39 Konkurrenten ebenfalls Platz 6.

Bildung: Die Stadt Buchen plant, die Jakob-Mayer-Grundschule für insgesamt rund zwölf Millionen Euro zur Ganztagsschule auszubauen. Bei seiner Sitzung am Montagabend vergab der Gemeinderat die Planungsarbeiten dafür an ein Architekturbüro. Mit den Plänen will man Zuschüsse für die Baumaßnahme bei Land und Bund beantragen. Dieser könnte bis zu sechs Millionen Euro betragen. Die Stadtverwaltung plant, im September 2024 mit der Baumaßnahme zu beginnen. Diese soll innerhalb von zwei Jahren beendet sein.

