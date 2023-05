Buchen sucht das Super-Gesangstalent

Blick in den Neckar-Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 23.05.2023

Arian Golic und seine Gesangstalente begeistern das Publikum in der Buchener Stadthalle.

Kultur: In der nahezu ausverkauften Stadthalle Buchen begeisterten Arian Golic und die acht von ihm und zwei Mentorinnen geförderten Gesangstalente. Die Teilnehmer im Alter von 17 bis 54 Jahren präsentierten Blues-Balladen, Deutsch-Rap, Metal-Rock, eigene Songs sowie Popsongs, und das als Solisten, im Quartett oder in der Gruppe. Arian Golic, der es unter die besten 16 Teilnehmer der RTL-Show »Deutschland sucht den Superstar« (DSDS) geschafft hatte, hatte musikbegeisterte Menschen jeden Alters in der Region gesucht. Acht von diesen machte er mit den Mentorinnen Giorgia Borzellino und Julia Brari an zwei Wochenenden bühnenreif. Gesangstrainerin Ute Ellenberger sorgte für den letzten Schliff an den Stimmen. Und so ließen es die Talente am Samstag auf der Bühne krachen. Das Publikum tobte vor Begeisterung, oder es untermalte die ruhigeren Songs mit Handylampen. Der Auftritt wurde komplettiert durch die Moderatoren Nathalie Allin und Ramadan Golic. »Es entstand ein Fest der Musik und der Liebe«, freute sich Golic.

Energie: Der Gemeinderat Mudau hat in seiner Sitzung über zwei Konzeptionen von Freifächen-Photovoltaikanlagen beraten. Drei Mitarbeiter des Unternehmens EnBW stellten die Projekte vor. Demnach sollen bei Steinbach und Scheidental Anlagen mit einer Fläche von insgesamt 26,5 Hektar entstehen. Das Landschaftsbild soll so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Außerdem sollen Bürger sich an dieser Investition mit insgesamt bis zu 49 Prozent beteiligen können. Wie die Stromtrasse von den Anlagen nach Eberbach geführt werden soll, ist noch nicht geklärt.

Freizeit: Das Walldürner »Blummefeschd« ist am verlängerten Wochenende von Christi Himmelfahrt bis Sonntag gut besucht worden. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten. Durch Verkaufsstände und ein Unterhaltungsprogramm hatte man die Straßen und Plätze der Wallfahrtsstadt belebt. Außerdem wählte eine Jury Chantal Meidel zur »Blummekönigin«. Sie wird ein Jahr lang die Stadt repräsentieren. Die Stadt Walldürn hatte im vergangenen Jahr das traditionsreiche »Blumen- und Lichterfest« geteilt: das »Blummefeschd« findet seitdem im Frühjahr, das »Lichterfeschd« im Herbst statt.

Martin Bernhard