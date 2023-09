Brückenrampe ab Freitag befahrbar

Verkehr: Entspannung für Autofahrer in Sicht - Kreisverkehr in Wörth/Trennfurt ab 5. Oktober wieder frei

Obernburg 27.09.2023 - 17:58 Uhr 2 Min.

Entspannung für Autofahrer, die von der B 469 aus Fahrtrichtung Miltenberg kommen und nach Elsenfeld abfahren wollen: Ab Freitag ist die Ausfahrt an der südlichen Verbindungsrampe bei Obernburg auf die Mainbrücke wieder frei. Foto: Felix Kocea

Zumindest für die Autofahrer, die von der B 469 aus Fahrtrichtung Richtung Miltenberg kommen und nach Elsenfeld abbiegen wollen.

Ab Freitag, 29. September, ist die Ausfahrt an der südlichen Verbindungsrampe der B 469 bei Obernburg auf die Mainbrücke wieder frei befahrbar. Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten an der nördlichen Verbindungsrampe von der Mainbrücke in Richtung Aschaffenburg. Beide Rampen waren wegen Instandsetzungsarbeiten gesperrt.

Seit Ende Juli schon baut das Staatliche Bauamt den bestehenden Kreisverkehr am Bahnübergang Wörth/Trennfurt um. Der Kreisverkehrsplatz wird voraussichtlich ab Donnerstag, 5. Oktober, wieder für den Verkehr freigegeben. Ebenso ist dann auch wieder der Streckenabschnitt zwischen den beiden Kreisverkehrsplätzen zwischen Wörth und Wika frei befahrbar. Die Umleitung über die Dr.-Konrad-Wiegand-Straße wird dann ebenfalls zurückgebaut. Der Kreisverkehr musste aufgrund der sanierungsbedürftigen Entwässerungsrinnen, Bordsteine und Fahrbahn komplett erneuern werden. Außerdem wird die Deckschicht zwischen den zwei Kreisverkehrsplätzen und in Richtung Anschlussstelle zur B 469 saniert. Die Firma Stix aus Niedernberg führt die Bauarbeiten aus. (Kosten rund 780.000 Euro).

Bereits seit Mitte Juli wird auf der B 469 zwischen Wörth und Trennfurt der Oberbau saniert. Die Fahrbahndecke wird über die komplette Fahrbahnbreite erneuert. In beiden Fahrtrichtungen werden in der rechten Fahrspur aufgrund des starken Lkw-Verkehrs der komplette Asphaltoberbau und eine dünne Schicht der Schottertragschicht zurückgebaut, um dann ein stärkeres Asphaltpaket für die hohen Lkw-Lasten einzubauen. Außerdem dabei auf der B 469 die Anschlussstellen Wörth/Klingenberg und Trennfurt erneuert.

Am 21. September hatte hier die dritte Bauphase begonnen. Gesperrt wurde dabei die Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Der Gegenverkehr führt nun über die Richtungsfahrbahn Miltenberg. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis 26. Oktober 2023. Gesperrt sind so lange auch die Anschlussstellen Wika/Klingenberg in Fahrtrichtung Aschaffenburg und die Anschlussstelle Trennfurt-Süd in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Die beschilderte Umleitung erfolgt über die Ortsdurchfahrt Wörth. Aus Fahrtrichtung Miltenberg sind damit Trennfurt und Klingenberg auch nur über diesen längeren Umweg durch Wörth zu erreichen. Autofahrer mit Ziel Klingenberg können alternativ auch bereits über die Großheubacher Brücke auf die andere Mainseite wechseln. Mit der Freigabe des Kreisels am Bahnübergang voraussichtlich ab 5. Oktober wird dann och die dortige innerörtliche Umleitung aufgehoben und die direkte Zufahrt nach ist Trennfurt ist wieder frei.

In der Zeit von 11. Oktober bis voraussichtlich 26. Oktober erfolgen die Asphaltarbeiten auf der Staatsstraße 3259 zwischen dem Kreisverkehrsplatz Wika und der Zufahrt zur B 469 in beide Fahrtrichtungen unter Vollsperrung. Während dieser Zeit ist in beide Fahrtrichtungen Aschaffenburg und Miltenberg keine Auf- und Abfahrt an der Anschlussstelle Wika/Trennfurt zur B 469 möglich. Die Bauarbeiten werden ebenfalls von der Firma Stix aus Niedernberg durchgeführt.

Die Kosten für den rund zwei Kilometer langen Bauabschnitt betragen rund 3,0 Millionen Euro. Die Gesamtmaßnahme an der B 426 wird voraussichtlich Mitte November 2023 abgeschlossen sein. Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen im Bauablauf kommen.

FELIX KOCEA