BRK-Tagespflege in Miltenberg entlastet Angehörige

Offizielle Eröffnung

Miltenberg 14.04.2023 - 14:29 Uhr 2 Min.

Vorstellung der BRK-Tagespflege (von rechts) durch Bereichsleiterin Katja Konrad, BRK-Geschäftsführer Edwin Pfieifer, Pflegedienstleitung Irina Knecht und Einrichtungsleiterin Nicole Wetterauer.

Dienst an der Gesellschaft

BRK-Kreisvorsitzender Thomas Rothaug hat eine lange Liste zur Begrüßung der Ehrengäste verlesen, bevor er das Wort an Geschäftsführer Edwin Pfeifer übergab. Beide hatten großes Lob für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter parat. Beide betonten, die Arbeit der Pflegefachkräfte sei kein Selbstzweck, sondern ein Dienst an der Gesellschaft.

Was die Aufgaben in der Tagespflege umfasst, erklärten Katja Konrad, Bereichsleiterin Pflege und Betreuung, die Pflegedienstleiterin Irina Knecht und die Einrichtungsleiterin Nicole Wetterauer. Alle drei BRK-Führungskräfte brachen zudem eine Lanze für den Pflegeberuf und warben in ihren kurzen Stellungnahmen dafür. Das wurde auch in einem dreiminütigen Video unterstrichen.

Hell und geräumig

Hell und freundlich mit einem großzügigen Außenbereich, so schilderte der BRK-Geschäftsführer die Räumlichkeiten der Tagespflege, die im Anschluss an die Einweihungsfeier den Gästen gezeigt wurde. Er erinnerte, dass die Pflegeeinrichtung bereits 2020 in Betrieb gegangen ist, aber durch die Einschränkungen der Pandemie nur begrenzt zur Verfügung stand. Durch die kontinuierlichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen stehe nun ein Vollbetrieb zur Verfügung. Die unmittelbare Nähe des Servicecenters, die auf dem neuesten Stand gehaltene Digitalisierung seien deutliche Pluspunkte wie auch die Pflegequalität und die Ausbildung von Fachkräften.

Die Herausforderungen in der Pflege fasste Patrick Bruhn, Abteilungsleiter Senioren und Pflege der BRK-Landesgeschäftsstelle zusammen. Er lobte den Mut der Kreisverbände, neue Projekte anzugehen wie hier in Miltenberg. Ziel der Tagespflege sei, die pflegenden Angehörigen zu entlasten und Qualität mit Quantität zu verknüpfen.

Betreuungslücke geschlossen

»Sie machen einen guten Job«, lobte Miltenbergs Bürgermeister Bernd Kahlert. Er unterstrich, dass mit der Tagespflege eine Lücke für die Seniorenbetreuung in Miltenberg geschlossen wurde. In Stellvertretung von Landrat Jens Marco Scherf hob Günther Oettinger die Möglichkeit für Pflegebedürftige heraus, weiter im gewohnten Umfeld leben zu können und tagsüber in der Pflegeeinrichtung betreut zu werden.

Für die musikalische Umrahmung sorgte Gerhard Lausberger mit dem Lied »Nimm dir Zeit«, nachdem der katholische Pfarrer Jan Kölbel den kirchlichen Segen gespendet hatte.

Hintergrund Geöffnet ist die Tagespflege des BRK-Kreisverbandes im ehemaligen Miltenberger Krankenhaus von Montag bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr. Sie umfasst 18 Pflegeplätze auf 300 Quadratmetern mit einem großzügigen Außenbereich. Einrichtungsleiterin ist Nicole Wetterauer. Durch einen eigenen Fahrdienst wie auch die Möglichkeit privat chauffiert zu werden, ist das Zeitmanagement flexibel. Von den Pflegekassen wird das Konzept für das Klientel der Pflegebedürftigen finanziell gut unterstützt. Für den Pflegegrad Zwei werden die Kosten für die ersten fünf Tage voll von der Pflegekasse übernommen. ruw Weitere Infos unter Tel. 09371 66800825 oder per E-Mail: nicole.wetterauer@brk-mil.de