Briefwahl auch ohne Benachrichtigung

Obernburg 08.09.2023 - 17:45 Uhr < 1 Min.

Geschäftsleiterin Antonia Mann bestätigt uns auf Nachfrage, dass die Benachrichtigungen noch nicht im Briefkasten gelegen haben. Sie klärt im gleichen Zuge auf: Bürger können auch ohne Benachrichtigung die Unterlagen zur Briefwahl im Rathaus oder über die Internetseite der Stadt beantragen.

Offiziell endet die Frist, zu welcher die Rathäuser die Wahlbenachrichtigungen versendet haben müssen, am Sonntag, 17. September. »Es ist also noch genügend Zeit«, sagt Antonia Mann. Die Karten seien auch für die Obernburger schon »artig bestellt« worden. Die Verwaltung vertraut die Sache der Deutschen Post an.

kev