Breuberg: Probealarm mit neuen Sirenen

Katastrophenschutz

Breuberg 16.08.2023 - 13:37 Uhr < 1 Min.

In Breuberg sollen am Mittwoch die Sirenen ertönen.

Wenn alles läuft wie geplant, heulen am Mittwoch, 23. August, zwischen 11 und 12 Uhr sieben Sirenen in Breuberg - darunter eine ganz neue. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung informiert, ist das veraltete analoge Alarmsystem mit Hilfe einer Landesförderung auf das digitale Funknetz umgerüstet worden. In diesem Zuge hat die Stadt eine Alarmierungslücke im Neustadter Neubaugebiet mit einer zusätzlichen Sirene geschlossen. Die Modernisierung soll nun mit dem Probealarm in allen Stadtteilen abgeschlossen werden.

