Der Blick in den Oden­wald emp­fiehlt heu­te den Be­such der Abend­aus­ga­be des Er­ba­cher Wo­chen­markts am Sams­tag, 12. Au­gust. Der Brens­ba­cher Schlacht­hof hat au­ßer­dem den Be­trieb we­gen Zah­lung­s­un­fähig­keit ein­ge­s­tellt. Und am letz­ten Au­gust-Wo­che­n­en­de fin­det in Mi­chel­stadt wie­der der Kunst­hand­wer­ker­markt statt.