Brensbacher Schlachthof im Odenwald ist insolvent

Odenwaldkreis 10.08.2023

Beschaulich: Die Kreisstadt Erbach lädt zur spätabendlichen Ausgabe ihres einmal im Monat stattfindenden Wochenmarkts am Samstag, 12. August ein. Im Glanz der illuminierten Platanen startet der Wochenmarkt auf dem Marktplatz um 17 Uhr und endet um 22 Uhr. Die Marktbeschicker kommen aus mehreren Ortschaften des Odenwalds. Darunter befinden sich eine Hausbrauerei, ein Händler, der französischen Nougat und italienisches Mandelgebäck anbietet, sowie ein Stand mit Crêpes und Waffeln. Geboten werden Lammspezialitäten, Weine, Weinschorlen, Weinmischgetränke und Limonaden sowie Öle und Aufstriche.

Der Erbacher Elfenbeinschnitzer Bernhard Röck präsentiert Kunsthandwerke aus Mammutelfenbein. An Deko- und Geschenkartikeln werden ferner bemalte Steine, Feuerschalen, Handarbeiten sowie Kunsthandwerkartikel aus Stoff und recycelte Etageren angeboten. Musikalisch begleitet wird das Marktgeschehen von der heimischen Band »Annie and the Daltons«, die unter den beleuchteten Platanen spielt. Für Kinder besteht das Angebot, sich an der Spielstation auszutoben, in Riesen-Seifenblasen einzutauchen oder an einem kleinen Angelspiel teilzunehmen.

Zahlungsunfähig:Die Insolvenzverwalterin der Betriebsgesellschaft des Brensbacher Schlachthofs hat mitgeteilt, dass sie den Betrieb zum 1. August eingestellt hat. Dies hat der Odenwaldkreis gemeldet, der gemeinsam mit dem Kreis Darmstadt-Dieburg über die Bauträgergesellschaft beteiligt ist. Die Tätigkeit des in Insolvenz befindlichen Betriebs wäre ohnehin zum 30. September ausgelaufen, heißt es in der Mitteilung. Die Betriebsgesellschaft hatte aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten bereits vor Monaten Insolvenz angemeldet.

Die Bemühungen der beiden Landkreise zielten zur selben Zeit darauf ab, Mehrheitsgesellschafter in des Bauträgers zu werden. Dies sei gelungen und die formelle Eintragung beim Registergericht beantragt worden. Die Bauträgergesellschaft ist im Besitz der Schlachthofimmobilie und verpachtet diese an den Betreiber. Wie geplant liefen die Bestrebungen weiter, ab dem 1. Oktober einen neuen Betreiber zu finden. »Hierzu werden Gespräche von Landrat Frank Matiaske (Odenwaldkreis) und dem Ersten Kreisbeigeordneten Lutz Köhler (Kreis Darmstadt-Dieburg) mit potenziellen Betreibern und den zuständigen Genehmigungsbehörden geführt«, schreibt die Pressestelle im Landratsamt

Vielseitig: In Michelstadt findet im dritten Jahr in Folge der Odenwälder Kunsthandwerkermarkt im Stadtgarten statt. Insgesamt ist es zum zwölften Mal, dass der Verein der Odenwälder Kunstschaffenden den Markt ausrichtet, der in diesem Jahr von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. August, im Kalender steht. Zur Vernissage am Freitag unterhält ab 19 Uhr die Michelstädter Band »Rockzibbl« mit eigenen Kompositionen und irischen Liedern. Der Markt öffnet um 18 und endet um 21 Uhr. An den beiden Folgetagen herrscht Marktbetrieb von 11 bis 18 Uhr. Geboten werden ausschließlich handgefertigte Waren. Das Angebot reicht von individuellem Schmuck über ausgefallene Keramik, verschiedenste Upcycling-Ideen bis hin zu Gartenobjekten und Flechtkunst.

Schmuck bieten die Elfenbeinschnitzerinnen Marie Luise Becker aus Elsenfeld und Andrea Engelhardt-Skarke aus Erbach sowie die Goldschmiedinnen Uschi Friedl aus Höchst und Magdalena Höhne aus Aalen an. Die Glaskünstlerin Heike Jäger aus Groß-Umstadt ist mit dekorativen Gartensteckern und Glasbildern vertreten. Die Holzbildhauermeisterin Lea Diehl aus Langenstein präsentiert kleine Objekte mit großer Wirkung. Aus Grasellenbach kommt der Drechsler Thomas Sauer mit Salz- und Pfeffermühlen. Den Bereich der Papierkunst präsentiert Claudia Diehl aus Michelstadt. An ihrem Stand verkauft sie Schmuckkreationen aus recyceltem und handgeschöpftem Papier. Bärbel Schulz aus Waldbrunn sowie Eric Erfurth aus Obernburg überraschen mit Kalligrafie und Literaturkunst.

mgi