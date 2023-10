Brennholzpreis in Hausen bleibt gleich

Energie: Gemeinderat lehnt Preisanpassung ab

Hausen 18.10.2023 - 14:46 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Derzeit kostet der Festmeter (Fm) Polterholz 60 Euro bei Hartholz und 45 Euro bei Nadelholz. Der Ster bei der Selbstbewerbung kostet 30 Euro bei Hartholz und 15 Euro bei Nadelholz. Beim Schlagabraum liegt der Preis bei 30 Euro pro Los. Die Preise sind die empfohlenen Preise der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG), sind aber nicht bindend und variieren unter den Mitgliedern.

Preise im unteren Niveau

Im Vergleich zu den 27 Mitgliedern der FBG liegt Hausen in der unteren Hälfte der Preisspanne. Zum Ende der Bestellfrist am 30. September sind 155 Bestellungen zu fünf Fm, in Summe 775 Fm (Vorjahr 913 Fm) eingegangen. Die Minderung von 138 Festmetern kommt daher, dass die mögliche Bestellmenge auf fünf Fm reduziert wurde. Beim Brennholzverkauf wurde in der letztjährigen Saison ein Minus von 5675 Euro verbucht, teilte Bürgermeister Michael Bein mit.

Scheiter begründete seinen Antrag damit, dass die Holzpreise gefallen seien und pro Haushalt auch weniger bereitgestellt werde, und fragte, warum die Bürger daran nicht partizipieren sollten. Markus Tienes (HBB) erklärte, er habe sich in den umliegenden Gemeinden die Ster-Brennholz-Preise angeschaut und sei erschrocken, wie teuer diese in den umliegenden Gemeinden seien. Brennholzbereitstellung dürfe aber kein Zusatzgeschäft für die Gemeinde sein. Man solle sich rechtzeitig Gedanken über das Vorgehen im kommenden Bestelljahr machen und dann die Preise, falls notwendig, neu kalkulieren und anpassen.

Dieser Meinung schlossen sich auch Manfred Braun (CSU), Klaus Hess (HBB) und Karl Zimmermann (CSU) in ihren Diskussionsbeiträgen an. Revierleiter Frank Popp wird beauftragt, die Brennholzbereitstellung zügig zu erledigen.

ney