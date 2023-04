Brandschutzmängel an Miltenberger Grundschule plötzlich akut

Großostheim. Grundschule, Zwei neue provisorische Fluchttreppen sollen am zweiten Trakt der Friedensschule installiert werden, so wie hier bereits an der Pestalozzistraße. So können die Räume dort wieder als Klassenzimmer von den Mittelschülern genutzt werden. In zwei Zimmer des ersten Stock des ersten Traktes zieht die Nachmittagsbetreuung »Go Mit« ein. Foto: Hilla Bildunterschrift 2017-07-21 --> Provisorische Fluchttreppen, wie diese an der Pestalozzistraße, sollen an der Friedensschule installiert werden. Foto: Hilla